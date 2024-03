Les drones navals ukrainiens coulent à nouveau un navire de guerre russe

Classe Vasily Bykov

La classe Vasily Bykov est une classe de patrouilleurs développés et construits afin d'effectuer des patrouilles, missions de surveillance ou encore de protection de navires naviguant en zone côtière mais aussi en haute mer. De fait, cette classe de navire dispose d'un armement "léger", avec un canon de 76 mm en tourelle et de deux mitrailleuses lourdes de 14,5 mm. Son armement antiaérien peut-être renforcé par l'ajout d'un système antiaérien M2KM Tor, la version conteneurisée du système antiaérien courte portée Tor. Celui-ci est alors fixé sur l'hélipad du bâtiment, lui permettant de créer une bulle antiaérienne de 15 kilomètres de portée. Lors du développement, le navire devait aussi pouvoir détenir des lance-missiles verticaux (VLS) ainsi que des tubes lance-torpilles mais ces développement ont été arrêtés. Un petit radier permet d’accueillir un navire d'assaut, en plus des deux hors-bords présents à l'arrière de la passerelle. Un hélicoptère, peut aussi être stocké dans un petit hangar. D'ailleurs, des sources locales annoncent la perte d'un Ka-29 Helix-B, présent à bord. Il n'est pas visible sur la vidéo publiée par les Ukrainiens, l'hélicoptère se trouvant probablement dans son hangar.

Le Sergei Kotov est assez récent : il est lancé le 29 janvier 2021 depuis le chantier naval de Zaliv (Kerch, Crimée) et entre en service au sein de la Flotte russe de la mer Noire le 30 juillet 2022. Son équipage comprend 32 marins et 8 officiers mariniers. Le navire a un déplacement de 1.965 tonnes, une longueur de 91,3 mètres et un maître-bau (largeur) de 4,5 mètres.

Ainsi, la Flotte russe de la mer Noire perd un navire principalement utilisé à des fins défensives, très utile pour protéger les entrées des ports militaires russes en Crimée, ainsi que protéger certains navires stratégique contre des attaques d'USV ukrainiens. Si cette victoire est une nouvelle démonstration des capacités de projection navale ukrainiennes, la Flotte russe de la mer Noire perd "seulement" un patrouilleur de haute mer aux capacités offensives limitées. La flotte de combat, composée de 29 navires de surface et sous-marins ne compte "que" quatre pertes confirmées, les pertes navales étant principalement des navires de débarquement et patrouilleurs.