Touché-coulé : l'Ukraine coule une corvette lance-missiles russe

Touché-coulé en images

Ce 1er février, les Forces armées ukrainiennes ont coulé la corvette lance-missiles russe Ivanovets (Project 12411 Tarantul III). Une compilation des images et vidéos publiées par les Forces armées ukrainiennes confirment la perte du navire :

[0:00 à 0:09] Un drone de surface (USV) ukrainien zigzague pour arriver sur la poupe par tribord (partie arrière droite) de la corvette. [0:10 à 0:15] Un autre drone filme l'explosion du premier drone. [0:16 à 0:34] Un autre drone ou ce second drone se dirige également vers la poupe mais cette fois-ci, par bâbord (partie arrière gauche) de la corvette. Contrairement au premier drone, l'équipage russe est en alerte ou a en tout cas repéré ce second drone et des rafales de mitrailleuses sont visibles dans l'eau, à l'avant du drone ukrainien. Enfin, avant l'impact, il est possible d'apercevoir que l'écume générée par les deux hélices du bâtiment est bien plus faible, confirmant que le navire a diminué sa vitesse. [0:35 à 0:44] Cette prise de vue confirme clairement qu'il s'agit d'une corvette lance-missiles Tarantul III, notamment via la disposition du canon situé vers la proue, le lanceur lance-missiles sur le côté du navire ou encore le mat droit (contrairement au mat incliné des Tarantul I/II). Ce troisième drone va frapper le navire dans une brèche qui n'a pas encore été aperçue précédemment. [0:45 à 0:56] Ce plan montre l'explosion d'un drone mais il est peu probable qu'il s'agisse du drone filmé dans le point 4 (explications au point 7). [0:57 à 1:12] Autre plan avec une approche sur la poupe de la corvette. Il est aussi possible d'apercevoir dans ce passage des tirs dans l'eau. Cette approche n'est pas suivie par un impact confirmé dans cette vidéo. [1:13 à 1:24] Il s'agit du même film que le point 4, mais dans une version dézoomée. [1:25 à 1:37] C'est le coup de grâce : le drone naval (point 4 et 7) vient s'engouffrer dans une brèche situé sous le lanceur bâbord. Il est plus que certain que l'explosion du drone ukrainien a déclenché l'explosion des missiles stockés dans le lance-missiles en question, d'où l'importante explosion filmée par un autre drone ukrainien. [1:38 à 1:45] Un autre drone s'approche le long du navire russe mais ne va pas exploser. Il semblerait - ça ne dure que quelques instants - que la brèche coupe presque totalement le navire en deux. Le reste de la vidéo montre la corvette russe en train de donner de la gîte (penche fortement) et est probablement en train de chavirer (de se retourner sur elle-même). Une dernière explosion est visible. Dernière image symbolique ; la vidéo se termine avec le navire en train de sombrer. La proue (partie avant) du bâtiment est encore au-dessus de l'eau mais ce n'est qu'une question de temps avant que cette dernière partie disparaisse définitivement sous la mer.

L'opération n'a pas lieu en pleine mer ; le Service de Renseignement militaire ukrainien (HUR/GUR) a précisé que la corvette a été coulée par les drones dans le lac de Donuzlav (Crimée), donnant sur la mer Noire. La Flotte russe de la mer Noire perd ainsi un nouveau navire à cause des USV ukrainiens. Cette attaque démontre également la coordination de plusieurs drones dans un lac situé en Crimée et non pas en mer Noire ; plusieurs drones se sont infiltrés et ont ciblé des parties spécifiques du bâtiment : proue l’immobiliser et sous les lance-missiles pour détruire la corvette. Cette attaque rappelle le danger que peut représenter un USV mais aussi l’efficacité d’un essaim d’USV contre un navire de guerre isolé. Il s’agit de la première perte confirmée d’une corvette Tarantul III russe dans le cadre du conflit ukrainien et le 14ème navire russe confirmés comme étant coulé ou détruit par les Ukrainiens depuis l’invasion russe de l’Ukraine le 24 février 2022.