Les drones AR5 de Tekever à nouveau sélectionnés par l'Agence européenne de sécurité maritime (EMSA)

Pour la troisième fois consécutive, l’EMSA a sélectionné les services de Tekever. L’industriel devra mettre à disposition des drones MALE AR5 spécialement configurés pour des missions de patrouille maritime. Si le deuxième contrat avait vu l’apparition d’une capacité de largage de radeau de sauvetage, ce contrat voit l’intégration par Tekever d’une seconde boule optronique équipée d’une IA.
Ce 27 novembre, Tekever a annoncé avoir signé un accord-cadre avec l’Agence Européenne pour la Sécurité Maritime (EMSA). Le budget alloué est de 30 millions d’euros sur une durée de deux ans, renouvelable deux ans (pour une durée totale de quatre ans). Ce contrat voit Tekever mettre à disposition deux systèmes de drones MALE auprès de l’EMSA.
