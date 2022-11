Les composites ALUULA sélectionnés pour les futures missions lunaires et martiennes de la NASA

Des matériaux très bien adaptés aux exigences de la technologie dans l'espace

La société canadienne ALUULA Composites vient d'être sélectionnée par Thin Red Line Aerospace, spécialisée dans le matériel d'application critique de pointe pour les futures missions lunaires et martiennes de la NASA. "Leur gamme unique d'attributs techniques, combinée à des spécifications impressionnantes en matière de rapport résistance/poids, font que les matériaux composites ALUULA sont très bien adaptés aux exigences de la technologie dans l'espace", a déclaré le président de Thin Red Line Aerospace, Maxim de Jong.

Un processus qui permet un large éventail d'itérations

ALUULA Composites utilise un technologie de fusion brevetée pour lier des films à un noyau UHMWPE, ce qui donne lieu à une nouvelle génération de tissus composites performants qui offrent des résultats uniques et supérieurs en termes de performance. Cette perspective de " processus ", plutôt que de produit, permet un large éventail d'itérations pour répondre à une large gamme d'applications. "Nous continuons à trouver des moyens nouveaux et passionnants par lesquels notre processus permet et améliore les matériaux composites pour satisfaire des objectifs techniques très spécifiques, et notre travail avec Thin Red Line est un autre excellent exemple de ce qui est possible avec nos matériaux et notre expertise unique", souligne John Zimmerman, directeur général délégué d'ALUULA Composites.

ALUULA est une nouvelle génération de matériaux composites construits à partir de composants présentant un rapport résistance/poids huit fois supérieur à celui de l'acier, et pourtant plus légers que le nylon, le polyester ou l'aramide. Grâce à un procédé de fusion breveté, ALUULA Composites a mis au point un moyen unique de fusionner des fibres et des films techniques de haute technologie sans utiliser de colles lourdes. En liant les matériaux au niveau moléculaire, ALUULA crée les matériaux composites les plus légers, les plus solides et les plus durables jamais vus.

Le résultat d'un collage innovant de couches de copolymères

ALUULA Composites est une entreprise canadienne crée par une équipe de chimistes et d'ingénieurs très expérimentés qui partagent une passion commune pour l'exploration et les activités de plein air. Ils ont créé un nouveau domaine dans les matériaux multicouches stabilisés dimensionnellement qui sont le résultat d'un collage innovant de couches de copolymères, créant des composites extrêmement légers, très résistants à la déchirure et à l'étirement, et qui sont facilement transformés en une multitude de produits dans un large éventail de marchés.