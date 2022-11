Les compagnies aériennes chinoise optimistes sur le retour de leurs vols long-courriers

Les compagnies aériennes chinoises reviennent sur le long-courrier

Les trois grandes compagnies aériennes chinoises, Air China, China Southern Airlines, China Eastern Airlines, reviennent sur le long-courrier même si des mesures de contrôle sanitaire sont toujours en place mais désormais inscrites dans une dynamique d'assouplissement. Air China annonce l'ouverture de 52 liaisons d'ici le 25 mars 2023 tandis que China Southern Airlines et China Eastern Airlines en proposeront chacune 42, précise "Le Quotidien du Peuple en ligne". Air China assurera 132 fréquences hebdomadaires sur ses 52 routes.

Air China : vers un Pékin-Nice pour le 2 août 2022

Parmi les liaisons relancées par Air China : Pékin-Singapour, Hangzhou-Rome et Chongqing-Dubaï. D'autres seront nouvelles : Beijing-Johannesburg-Chengdu, Chongqing-Budapest et Chongqing-Ho Chi Minh-Ville. Et même un direct Pékin-Nice pour le 2 août 2023 avec des vols exploités en Airbus A350-900 à raison de trois fréquences par semaine. Chez China Southern Airlines, les vols ont repris sur l'Europe et l'Asie du Sud-Est au départ de Canton. La prochaine étape est la desserte de l'Amérique du Nord.

Assouplissement du contrôle sanitaire

Ce retour des vols long-courriers s'accompagne d'un assouplissement progressif du contrôle sanitaire avec notamment "l'annulation du mécanisme du disjoncteur", pour reprendre la formule de Li Yangmin, directeur général de China Eastern Airlines. Ce mécanisme était mis en place si 5 passagers ou plus d'un vol d'une compagnie aérienne étaient testés positifs à l'atterrissage en Chine avec pour conséquence la suspension de tous les vols de ce même transporteur pendant deux semaines. Une suspension portée à quatre semaines si 10 passagers ou plus étaient testés positifs au Covid.

Par contre, la quarantaine subsiste pour les voyageurs entrants même si elle est réduite à 8 jours contre 10 auparavant tandis que les passagers sont invités à fournir un résultat de test négatif au lieu de deux à partir de tests d'acide nucléique effectués au maximum 48 heures avant l'embarquement.