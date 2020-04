Les capacités industrielles spatiales françaises sur catalogue

De 3D Plus à United Monolithic Semiconductors

Le Cnes, qui s’efforce actuellement de soutenir le tissu industriel spatial national pour surmonter la crise du Covid-19, propose depuis le 12 avril un catalogue en ligne intitulé « Capacités de l’industrie spatiale française ».

Disponible en français et en anglais, ce catalogue préparé par la Direction des affaires juridiques du Cnes recense plus de 120 entreprises ayant « une activité significative dans la conception, le développement, la réalisation, les opérations et l’exploitation des systèmes spatiaux ».

Il doit permettre de trouver facilement les acteurs pouvant répondre à un besoin, grâce à plusieurs outils : carte interactive, moteur de recherche permettant de classer l’ensemble des industriels domaines de compétences, et fiches descriptives des entreprises (en anglais et au format PDF).

L’objectif affiché est de « promouvoir les coopérations entre agences spatiales, instituts de recherche et industries », tout en favorisant le « réflexe France ».

Au service de l’espace de demain

« Grâce à une politique industrielle volontariste, menée depuis plus d’un demi-siècle et s’appuyant sur des investissements publics ciblés, notre pays dispose d’une industrie spatiale puissante et compétitive, dont la qualité et la fiabilité des réalisations sont unanimement reconnues, écrit Jean-Yves Le Gall, le président du Cnes, sur la page d’accueil du catalogue en ligne. [Cette industrie] représente aujourd’hui plus du tiers des emplois liés au spatial en Europe et génère environ la moitié du chiffre d’affaires dégagé par le secteur spatial européen. C’est la raison pour laquelle le Cnes est particulièrement heureux de publier ce catalogue des capacités de l’industrie spatiale française, dans l’objectif qu’il contribue à promouvoir les coopérations entre agences spatiales, instituts de recherche et industriels et qu’il favorise le « réflexe France » : seul le partage des ambitions, des horizons et des savoir-faire permettra d’affronter les nouveaux enjeux du spatial et de continuer ainsi à inventer l’espace de demain. »

Un prochain label Cnes

Comme annoncé lors de la cinquième Journée de l’Innovation du Cnes, organisée à Toulouse le 11 février dernier, la prochaine initiative du Cnes sera de proposer un label aux PME du secteur « produits et services spatiaux » qui sont aujourd’hui ses fournisseurs clés.

D’une durée de trois ans, ce label visera à mettre en valeur l’expérience acquise par ces PME avec le Cnes, à renforcer la crédibilité de leurs offres commerciales, et à favoriser leur diversification à l’export et vers d’autres domaines d’activité, profitant notamment d’une communication ciblée et régulière du Cnes.

Le catalogue « Capacités de l’industrie spatiale française » est disponible sur https://cnes.fr/fr/french.space.industry.catalogue