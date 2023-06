Les bombardiers américains B-52 Stratofortress s'offrent un nouveau radar

Le programme de modernisation des B-52H américains débute

Ce 25 mai 2023, un B-52 appartenant à la 307e escadre de bombardiers des Etats-Unis a rejoint les installations de Boeing à San Antonio dans le cadre du programme de modernisation des radars (ou RMP pour Radar Modernization Program) des bombardiers B-52 de l’armée de l’air américaine. Le RMP participe à un effort global de modernisation du bombardier B-52 Stratofortress dont la première version B-52A a réalisé son premier vol en 1954, les premiers dès 102 B-52H ont, quant à eux, été livrés au Strategic Air Command en mai 1961.

Afin de pouvoir participer de manière efficace à la force de frappe et de dissuasion conventionnelle et nucléaire américaine, les B-52H (seule version encore en service au sein de l’US Air Force) seront donc équipés de radar AESA (Active Electronically Scanned Array). Comme l’indique Louis Ruscetta, chef principal du matériel pour l'Air Force Life Cycle Management Center's B- 52 Program Office : « L’AESA remplacera la technologie radar des années 1960 et augmentera considérablement les capacités de navigation et de ciblage du B-52 dans les zones les plus menacées. »