Les Airbus Beluga veulent aussi profiter de la demande en fret

L'Airbus BelugaST sur le fret hors gabarit ou hors normes

En ces temps de crise pour le transport aérien mondial de passagers mais aussi de pénurie de capacité pour le transport de fret, Airbus a décidé de commercialement pousser les capacités de sa flotte de BelugaST en matière de fret hors gabarit ou hors normes. Histoire de ne pas laisser l'avantage au Boeing 747 Fret dans ses différentes générations et à l'Antonov An-224. Certes, ces appareils ont des capacités et des performances (distance franchissable) supérieures mais la demande mondiale est telle que l'Airbus BelugaST a clairement une carte à jouer. D'où le lancement par Airbus d'un nouveau service de fret aérien baptisé Airbus Beluga Transport et qui fournira aux clients de divers secteurs, "notamment l'espace, l'énergie, l'armée, l'aéronautique, le secteur maritime et l'humanitaire, une solution à leurs besoins de transport de fret hors gabarit".

Une première mission sur le Japon

Malin. Histoire de démontrer que le BelugaST en aussi sous les ailes, Airbus a organisé une première mission fin 2021 avec une livraison depuis le site de fabrication d'Airbus Helicopters à Marignane, en France, vers Kobe au Japon pour un client dont l'identité n'a pas été révélée. L'Airbus Beluga n° 3 s'est arrêté pour faire le plein de carburant à Varsovie (Pologne), Novossibirsk (Russie) et Séoul (Corée). "Beluga Transport d'Airbus peut répondre à une multitude d'applications commerciales possibles, car les avions possèdent la plus grande section intérieure de tous les avions de transport au monde, pouvant accueillir des cargaisons hors normes d'une largeur de 7,1 mètres et d'une hauteur de 6,7 mètres", souligne Philippe Sabo, responsable de l'ATI and Air Oversize Transport chez Airbus.

De nouveaux équipements de chargements

Et de poursuivre : "La section transversale du fuselage plus large du Beluga ouvrira de nouveaux marchés et de nouvelles possibilités logistiques pour les clients. Dans le cas du chargement des hélicoptères, le fait de ne pas avoir à les démonter au préalable est vraiment un plus. De même, les plus gros moteurs d'avions commerciaux peuvent être accueillis dans une configuration complète". Pour "maximiser la capacité de rotation du BelugaST pour sa clientèle internationale, de nouvelles techniques et de nouveaux équipements de chargement sont en cours de développement pour ces opérations. Ces solutions comprennent un chargeur de fret embarqué (OBCL- On-Board Cargo Loader) automatisé pour les missions où une plate-forme de chargement/déchargement ne serait pas disponible à l'aéroport d'origine ou de destination".

Une compagnie aérienne dédiée

Le côté positif des crises est la remise en question de certains dogmes internes aux entreprises ou à des "pudeurs" parfois inexpliquées. Airbus a décidé que sa flotte de cinq BelugaST, basés sur l'A300-600 et qui seront remplacés par les six nouveaux BelugaXL, sera confiée à une compagnie aérienne filiale nouvellement créée, dotée de son propre certificat de transporteur aérien (AOC) et de son propre personnel. "La nouvelle compagnie aérienne sera flexible et agile pour répondre aux besoins des marchés extérieurs mondiaux", précise Philippe Sabo.