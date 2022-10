Les actionnaires d'International Airlines Group (IAG) approuvent la commande de Boeing 737

Boeing et IAG ont annoncé l'accord qui était soumis à l'approbation des actionnaires en mai 2022. La commande ferme de 50 737 sera reflétée sur le site internet Orders & Deliveries de Boeing en novembre.

" Nous nous félicitons de la décision prise aujourd'hui par les actionnaires d'IAG d'approuver une commande ferme de 50 737-8-200 et 737-10, avec des options pour 100 autres, et nous sommes impatients de travailler avec IAG pour réintroduire le 737 in dans les flottes du groupe ", a déclaré Ihssane Mounir, senior vice-président des ventes et du marketing commerciaux de Boeing.

Plus grand modèle de la famille, le 737-10 peut accueillir jusqu'à 230 passagers en configuration mono-classe et parcourir jusqu'à 3 300 miles. Ce biréacteur économe en carburant peut couvrir 99 % des routes à couloir unique, y compris les routes desservies par les 757.

Le 737-8-200 permettra à IAG de configurer l'avion jusqu'à 200 sièges, ce qui augmentera le potentiel de revenus et réduira la consommation de carburant.

Le 737 intègre les moteurs LEAP-1B de CFM International de dernière technologie, des winglets de technologie avancée et d'autres améliorations pour offrir l'efficacité, la fiabilité et le confort des passagers les plus élevés du marché des monocouloirs. La famille d'avions 737 est en moyenne 14 % plus économe en carburant que les 737 de nouvelle génération les plus efficaces d'aujourd'hui et 20 % plus efficace que les 737 de nouvelle génération d'origine lorsqu'ils sont entrés en service.