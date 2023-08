Les 70 ans de la Patrouille de France : le témoignage du colonel Bruno Bezier

Que représente pour vous la Patrouille de France ?

La Patrouille de France est portée par l’élan des traditions et je mesure l’écoute et la compréhension qu’elle réclame pour la servir avec efficacité. Garant des règles inhérentes à la maîtrise des risques et à la sécurité des vols, j’étais chargé avec mon adjoint de coordonner l’ensemble des actions pour que les pilotes et mécaniciens soient dotés de tous les moyens nécessaires pour réaliser leurs missions. A cet effet, je m’appuie sur toute une équipe de spécialistes. La pérennité de notre patrouille nationale repose sur la notion de service et l’aptitude à réunir un groupe. C’est un outil fédérateur qui suscite une émotion patriotique par la vision du ruban tricolore lors d’un défilé, ainsi que l’émerveillement lié à la performance technique à l’occasion d’une démonstration.

Quels souvenirs gardez-vous de vos passages dans cette formation ?

Les souvenirs sont nombreux et très variés. J’ai dirigé cinq équipes (2010, 2011, 2012, 2013 et 2018). La mission est chaque fois la même et pourrait glisser vers la routine. Pourtant l’aspect fondamentalement humain de ce défi sans cesse renouvelé depuis 70 ans m’a permis de vivre cinq aventures humaines totalement différentes. Cependant si je me retourne sur ce passé vibrant et passionnant, deux années me reviennent en premier :

- 2010 : le grand écart des émotions avec la première femme, mon ancienne stagiaire de Cazaux, Virginie Guyot qui prend le lead de la PAF avec une humanité et un charisme particulièrement remarquables, et le crash et l’éjection (Dieu soit loué) du numéro 8, Willow, le Capitaine Sylvain COURTOT le 10 avril 2010 à un mois de la première.

- 2013 : l’année des 60 ans à l’occasion desquels j’ai contribué activement à la réalisation d’un évènement magique ayant réuni près de 200 000 spectateurs à Salon-de-Provence. L’esprit de la PAF est resté le même et ses 70 ans ont été à nouveau l’occasion de ressentir la ferveur populaire que cette formation suscite.

