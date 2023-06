Les 4 000 satellites de SpaceX à l'aide de l'Ukraine

Le réseau mondial de plus de 4 000 satellites de SpaceX vient à l'aide de l'Ukraine.

Le Pentagone a annoncé jeudi qu'il avait conclu un accord pour l'achat de terminaux d'internet par satellite Starlink de SpaceX, la société d'Elon Musk, afin de les utiliser en Ukraine. Les détails supplémentaires du contrat, tels que le prix, la portée et le calendrier de livraison, n'ont pas été divulgués par le Pentagone. Starlink est un réseau mondial de plus de 4 000 satellites appartenant à SpaceX, qui fournit des services à plus de 50 pays. SpaceX a étendu Starlink à plus de 1,5 million de clients et lance chaque semaine des lots de satellites supplémentaires pour développer les capacités du réseau. Les États-Unis ont approuvé un plan visant à atteindre jusqu'à 7 500 satellites en orbite. Starlink, un réseau mondial de satellites en expansion, est utilisé par plus de 50 pays.

Les préoccupations concernant la "militarisation" de Starlink

Bien que l'utilisation de Starlink par l'Ukraine pour la connectivité militaire soit considérée comme acceptable, SpaceX a exprimé des inquiétudes quant à son utilisation à des fins offensives. La présidente et directrice générale de SpaceX, Gwynne Shotwell, a souligné que Starlink n'avait jamais été conçu dans cet objectif et que l'Ukraine avait exploité le système de manière non intentionnelle et en dehors de tout accord. Il a été rapporté que l'Ukraine utilisait Starlink pour la connexion de drones afin d'identifier et de détruire des cibles ennemies. SpaceX a pris des mesures pour limiter cette utilisation inappropriée.

L'impact de Starlink sur le champ de bataille ukrainien

L'introduction de Starlink en Ukraine a été saluée par les responsables occidentaux, car elle a permis de surmonter les difficultés de communication causées par les bombardements de la Russie sur les infrastructures civiles. Les forces ukrainiennes ont rapidement déployé des récepteurs Starlink pour fournir une connexion aux civils après le retrait de l'armée russe de Kherson vers la rive est du fleuve Dniepr. Cela a considérablement amélioré les capacités de communication du pays.Cependant, si l'introduction de Starlink en Ukraine a eu un impact significatif sur le champ de bataille en améliorant les communications du pays face à l'invasion russe, elle a susicté des réactions quant à l'utilisation de Starlink à des fins offensives, contraire à l'intention initiale de SpaceX.