Les 31F et 36F au cœur de la capture du pétrolier fantôme russe Grinch

Ce 22 janvier au matin, un Caïman Marine a décollé d'un bâtiment de la Marine nationale encore non identifié, probablement un des porte-hélicoptères amphibie Dixmude (qui a appareillé de Toulon le 22 au matin) ou Mistral (qui était d'alerte). L'état-major, comme la Marine, ne dévoilent pas le nom des unités impliquées dans cette opération. Par contre, les images parlent d'elles-mêmes. Celles diffusées par l'état-major des armées montrent un Caïman Marine décollant au lever du soleil (donc vers 8h30 en mer d'Alboran, entre l'Espagne et l'Algérie) du pont d'envol du navire. Cet appareil appartient à la flottille 31F de Hyères, la plus ancienne de l'aéronavale. L'unité n'est pas listée comme réalisant des opérations spéciales... mais l'arraisonnement du Grinch n'en est pas une, elle est menée par le parquet maritime de Marseille, avec le bras armé de la Marine, sous pilotage de l'état-major des armées.

Le Caïman Marine va déposer l'escouade du Commando Hubert, une douzaine d'hommes surentraînés, avec un seul point, sur la potence du treuil. L'opération dure une petite minute, pendant qu'un Panther de la flottille 36F assure l'appui feu. L'opération d'aérocordage est toujours délicate car l'appareil s'efforce de rester stationnaire pour permettre la dépose des commandos dans les meilleures conditions. Le commandant de bord de l'appareil a choisi d'hélitreuiller ses passagers sur tribord et non pas sur la zone référencée comme étant destinée aux appontages d'hélicoptères. En quelques foulées, les commandos ont rallié le château du pétrolier, et la passerelle, libre d'accès.

Prise de contrôle sans accroc

Un « French Navy » est annoncé aux occupants de cette passerelle, presque superfétatoire, puisque les marins du pétrolier ont vu les cocardes du Caïman Marine, et sans doute même déjà échangé avec le pacha du navire français. Le Commando Hubert est le spécialiste de la reprise de vive force des navires, celui-ci n'a pas posé le moindre problème, comme son collègue, arraisonné en fin d'année au large de Saint-Nazaire.

La Caïman a poursuivi ses rotations avec le Grinch, pour hélitreuiller des personnels de la Marine, vraisemblablement des barreurs, pour tenir le quart. Le Commando Hubert détient des chefs de quart et des barreurs, mais pas forcément qualifiés sur de tels navires. La 36F, plus connue que la 31F, bien que plus jeune (créée en 1995 pour accueillir les Panther dans la Marine), est une flottille à la tradition corsaire. Elle s'était distinguée lors de la libération des otages du Ponant, en allant capturer - déjà avec le Commando Hubert - les preneurs d'otages sur le sol somalien.