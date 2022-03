Leonardo vend 16 AW139 en Arabie Saoudite

The Helicopter Company : déjà cliente du Leonardo AW139

L'opérateur saoudien The Helicopter Company, porté par le fonds d'investissements du Royaume, vient d'acquérir 16 hélicoptères Leonardo AW139 supplémentaires. A ces achats fermes s'ajoutent six options. The Helicopter Company est déjà cliente du Leonardo AW139 puisque sa flotte en compte déjà sept en flotte. Les appareils serviront à la fois à du transport de passagers et à des missions d'évacuation médicale d'urgence. L'opérateur est manifestement pressé puisque les livraisons doivent débuter dès cette année et être achevées à fin 2024.

26 Airbus Helicopters en décembre dernier

En décembre dernier, l'opérateur saoudien avait également décidé de commander une nouvelle tranche d'hélicoptères auprès d'Airbus Helicopters. Soit 20 H145 à cinq pales et six ACH160, la version VVIP du dernier né de la famille. The Helicopter Company est déjà cliente du H125 commandé à dix exemplaires. Par contre, aucun calendrier de livraison n'était indiqué. Cette commande est en effet aussi liée au calendrier du partenaire saoudien de The Helicopter Company, la "Red Sea Development Company" qui est sur un très projet de site touristique sur les bords de la Mer Rouge.