Leonardo rachète 30% de GEM Elettronica

Investissement dans une pépite

La société italienne Leonardo S.P.A. vient de racheter 30% du groupe italien GEM Elettronica. Dans le cadre de l’accord conclu, Leonardo pourra augmenter sa participation au sein de GEM, voire prendre le contrôle de l’entreprise via une « option d’achat » qui sera exerçable en 2024. En investissant dans cette PME (140 salariés), le groupe italien « étend son offre dans l’électronique pour le secteur naval ».

Une PME diversifiée

Installée à San Beneditto del Tronto, GEM Elettronica est spécialisée dans l’imagerie radar, les solutions software, les caméras thermiques, les antennes radar, les systèmes de surveillance radar SENTINEL et SEAFALCON. En investissant dans cette PME, Leonardo n’investit pas seulement dans l’électronique pour le secteur naval, puisque certains des produits proposés par GEM sont destinés aux forces de l’ordre, à la surveillance frontalière et côtière, au secteur aéroportuaire et à la sécurité intérieure.

Intérêt pour le naval

Le groupe Leonardo est déjà présent dans le secteur naval, et propose des équipements dans les domaines de la navigation, du command & control, de l’armement, des radars, et de l’optronique. Selon le communiqué de Leonardo, GEM « opère sur des niches de marché complémentaires à celles de Leonardo ». Le groupe italien paraît particulièrement intéressé par les capacités de GEM dans le domaine des systèmes inertiels de navigation. Ces systèmes utilisent le filtre de Kalman ainsi que des capteurs FOG, conformément à la norme MIL-S-901, relative aux équipements du domaine naval.