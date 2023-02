Leonardo : La Guardia di Finanza ouvre un centre de formation aux opérations aéronavales

Le nouveau centre a été développé par Leonardo à partir de 2020

Guardia di Finanza (la police italienne, avec une capacité générale en matière économique et financière, est la seule police maritime en Italie) a ouvert son centre de formation et de simulation des opérations aéronavales, lors d'une cérémonie officielle en présence de représentants institutionnels et de Leonardo. Le nouveau centre a été développé par l'entreprise à partir de 2020. Basé sur les exigences du client, il exploite les technologies les plus avancées et innovantes dans le domaine de la simulation, et vise à former les équipages de la Guardia di Finanza effectuant des opérations aéronavales. Le nouveau centre, unique en Europe, intègre des systèmes avancés de simulation en réseau dans un environnement unique. Les simulateurs reflètent entièrement les hélicoptères et les avions de Leonardo, qui ont été récemment acquis par Guardia di Finanza et utilisés pour une gamme de rôles opérationnels.

Générer virtuellement l'environnement où les plateformes et le personnel collaborent à une seule mission

En plus des systèmes de mission embarqués de la société utilisés pour la surveillance et l'identification s'ajoutent à un simulateur de scénario, développé par Leonardo, qui est capable de générer virtuellement l'environnement où les plateformes et le personnel collaborent sur une même mission, un simulateur de tableau de bord de navire qui présente également les navires dans un environnement maritime - développé en collaboration avec Cetena (Fincantieri) - et un centre de commandement au sol qui coordonne les opérations. Les tout nouveaux simulateurs " mini motion " des hélicoptères AW169/AW139 et de l'avion P-72B, désignés Enhanced Training Device (ETD e-Motion), reproduisent les performances, l'avionique et les cockpits avec une grande fidélité, et sont capables de fournir un retour physique adéquat aux équipages, grâce aux actionneurs intégrés à la plateforme.

La formation des pilotes est complétée par celle des opérateurs utilisant le système de mission Leonardo ATOS

La formation des pilotes est complétée par la formation des observateurs qui utilisent le système de mission Leonardo ATOS (Airborne Tactical Observation and Surveillance) pour les AW139 et P-72B ainsi que les opérations de hissage de la cabine grâce à une réalité virtuelle hautement immersive pour les missions de recherche et de sauvetage. Grâce à ces capacités de simulation, le personnel de Guardia di Finanza sera formé dans un environnement capable de refléter avec un extrême réalisme l'interopérabilité généralement requise dans les scénarios multi-domaines actuels et futurs, exactement ceux où Guardia di Finanza effectue ses missions telles que la sécurité, la surveillance, la patrouille et le sauvetage.

Intégré au réseau mondial de la Leonardo helicopter Training Academy

Le centre est un organisme de formation agréé par l'EASA et a obtenu un certificat de formation aux aéronefs télépilotés de l'ENAC (l'autorité de l'aviation civile italienne). Le centre est situé dans le hangar 'L' de la base aérienne, adapté avec le soutien de Leonardo et est entièrement intégré au réseau mondial de l'Académie de formation aux hélicoptères de Leonardo. L'Académie de formation Leonardo a coordonné l'initiative, permettant de combiner la norme internationale la plus élevée pour la formation au vol et à la mission délivrée par les différents secteurs d'activité de l'entreprise.