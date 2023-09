Leonardo: accords stratégiques avec l'industrie de la défense slovaque

Au cours d'une cérémonie tenue pendant le dernier week-end à l'édition 2023 du Slovak International Air Fest (SIAF), Leonardo a signé des accords stratégiques avec les industries de défense slovaque, LOTN et Virtual Reality Media (VRM) à Trencin et le Slavia Production System à Detva. Selon Corrado Falco, vice-président senior du développement des affaires internationales chez Leonardo, cette coopération mondiale vise à générer un retour industriel important tant pour la défense que pour l'industrie civile slovaque.

Leonardo est fier d'avoir présenté lors du SIAF le simulateur de formation tactique M-345, l'un des excellents en termes de technologies de formation et de simulation. Cette osmose technologique est un plus que peu d'entreprises peuvent offrir en Europe et un critère crucial à long terme. En parallèle, l'approche commerciale de Leonardo est motivée par la maximisation du contenu local pour ouvrir la voie à des collaborations avec l'industrie slovaque.

Leonardo est un leader mondial dans le secteur de la défense et de l'aérospatiale.

Leonardo a une vaste expérience internationale dans la conception, la fabrication et les opérations de systèmes aériens sans pilote (UAS). Il est désormais un acteur mondial clé pour le développement de capacités multi-domaines dans le secteur de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité. Une école de formation aéronautique internationale Leonardo, est actuellement utilisée par plusieurs pays, dont le Japon, l'Allemagne, le Qatar, l'Arabie Saoudite, Singapour, l'Autriche, le Canada et le Royaume-Uni pour former leurs pilotes.