Leica dévoile son mini drone LIDAR

Maquette numérique

Depuis plusieurs années Leica est devenue la référence en termes de scanner 3D, et équipe désormais la majeure partie des équipes d'archéologues qui constituent les modèles numériques de sites vulnérables comme les grottes rupestres ou les chambres funéraires en Egypte et au Mexique. Une capacité que Leica embarque désormais sur un mini-drone. Car le BLK2FLY embarque un Lidar capable, par télémétrie laser, de scanner la totalité d’un volume et de produire une maquette numérique. Tournant autour d’un bâtiment (par exemple), et pointant son laser dans toutes les directions, le système mesure le temps de retour des photons et détermine ainsi la géométrie de la zone ciblée, en 3D. Lors d’application à courte portée, la résolution d’un lidar est de l’ordre du centimètre.

Parcours autonome

Une fois connecté au réseau Wifi ou LTE, et programmé pour « cartographier » un ouvrage, le drone calcule lui-même la trajectoire de vol optimale pour en scanner l’intégralité. En complément de son système de positionnement satellite, le BLK2FLY est équipé de cinq caméras permettant à la plateforme de s’orienter dans un espace clos tout en affectant des couleurs aux points du nuage de données spatiales générées par le Lidar. Question de sécurité, les équipes de Leica ont intégré un système d’évitement d’obstacles particulièrement utile en environnement urbain.

Applications

Cette plateforme pourrait être déployée pour la constitution de maquettes numériques utilisées par les professionnels du BTP lors de gestion de projets BIM (Building Information Modeling), ou encore pour l’inspection et l’observation de chantiers, afin d'en relever l’avancement. Pour l’inspection de monuments classés, la plateforme de Leica Geosystem permettrait de détecter les défauts mettant en danger les structures. Mais le marché militaire constitue aussi un débouché particulièrement prometteur, et notamment celui des forces spéciales ...