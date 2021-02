L'Egypte se dote du système VL Mica NG de MBDA

Marine égyptienne.

MBDA a annoncé le 23 février que l'Egypte avait passé une commande portant sur le système VL Mica NG du missilier. Le système sera remis à la Marine égyptienne et viendra équiper les futures frégates du pays. Avec ce contrat, dont le montant n'a pas été dévoilé, de même que le nombre de systèmes qui seront acquis, l'Egypte devient le premier client export de MBDA pour ce système de défense antiaérienne.



MICA NG.

Le système de défense VL Mica NG a été conçu par MBDA sur la base de son expertise sur le système VL Mica et le missile Mica NG, pour nouvelle génération. Le premier intègre ainsi ce nouveau missile, afin de pouvoir offrir un large spectre de protection et de réaction contre différents types de menaces aériennes. « Le système VL Mica NG apporte des capacités d'auto-défense et de protection de consorts améliorées permettant de traiter les cibles atypiques (drones, petits aéronefs) ainsi que les menaces futures caractérisées par des signatures infrarouges et électromagnétiques toujours plus réduites » souligne MBDA, en soulignant que son système peut par ailleurs être mis en œuvre contre des menaces aériennes plus conventionnelles, que sont par exemple les avions, les hélicoptères ou encore les missiles de croisière et anti-navire.



Consolider le partenariat.

MBDA s'est réjoui de ce nouveau contrat, venant ainsi renforcer la relation entre la France et l'Egypte, un partenaire de premier plan dans le domaine de l'export de matériels de défense. Par ailleurs, l'industriel a ajouté : « des systèmes de la famille VL Mica équipent déjà les quatre corvettes de la classe Growind dont la Marine égyptienne a récemment fait l'acquisition auprès de la société Naval Group ».