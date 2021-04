Le VTOL d'Airbus-DS sur la bonne voie

Nouvel essai concluant

Le VSR700 poursuit avec succès ses essais en vol, après son premier vol de 10 minutes en novembre 2019, il vient de franchir une nouvelle étape avec l’ouverture de son enveloppe de vol à basse vitesse. Ces essais concluants, lui ont permis d’évoluer dans certaines phases à plus de 110 km/h et ce, en effectuant un vol d’une durée de 10 heures. Selon le responsable du programme Nicolas Delmas, un démonstrateur complet sera livré à la Marine Nationale en 2021 pour des essais d’intégration à la mer sur une FREMM. L’idée étant d’embarquer un prototype dès 2024 sur les futures FDI (Frégate de Défense et d’Intervention) de la classe Amiral Ronarc’h.

VSR700

Le VSR700 est un dérivé de l’hélicoptère léger Cabri G2 de Guimbal. Dronisé par les ingénieurs d’Airbus et de Naval Group, il est devenu un drone VTOL (Vertical Take-Off Landing) d’une masse maximale au décollage comprise entre 500 et 1000 kg. Motorisé par un moteur diesel Thielert Centurion 2.0 d’une puissance de 155 chevaux, il dispose d’une endurance de 8 heures avec 100 kilos de charge utile. Il est en mesure d’embarquer différents capteurs navals (optiques EO/IR, AIS, bouées acoustiques) à plus de 180 kilomètres du bâtiment porteur. Son plafond est de 15 000 pieds pour une vitesse de croisière de 90 nœuds. Il aura la capacité d’apponter et de décoller automatiquement par une mer de niveau 5. Plus-value de ce système, son coût à l’heure de vol dix fois moins élevé qu’un hélicoptère piloté. Preuve de ses excellentes capacités, son concurrent direct, le MQ-8B Fire Scout de Northrop Grumman affiche une charge utile similaire tout en étant plus 50% plus lourd.

SDAM

Co-initiatrice de ce projet, la Marine Nationale prendra possession de 15 VSR700 baptisés SDAM (Système de Drone Aérien pour la Marine). Ses missions seront d'accroître la maîtrise de la situation tactique autour du bâtiment porteur, géographiquement et temporellement. Il apportera aussi un appui aux opérations navales, hauturières et littorales, de jour comme de nuit : détection, reconnaissance, identification, suivi, désignation et engagement d’objectif, évaluation des dommages, recueil du renseignement tactique, relais de communication. Ils seront embarqués sur les PHA classe Mistral, les FREMM et FDI ainsi que sur les futurs PO (Patrouilleur Océanique), BGDM (Bâtiments de Guerre Des Mines) et BRF (bâtiments Ravitailleurs de Forces). Ils seront intégrés en complémentarité avec les NFH-90 « Caiman » et les H-160M « Guépard ». Une fois déployé et "Combat Proven", le SDAM pourra partir à l'assaut des marchés détenus pour l'instant par Schiebel avec son VTOL S-100.