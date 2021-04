Le viseur de casque du Rafale F4

Les essais au CEV de Cazaux

Depuis le début de cette année, la DGA a débuté des essais d’intégration et de compatibilité entre le viseur de casque Scorpion de Thales et le casque Gallet CGF LA 100. Se déroulant au CEV (Centre d’Essais en Vol) de Cazaux, cette campagne a pour but d'intégrer le viseur de casque dans le futur standard 4 du Rafale.

Aéronavale

Lors de cette campagne, 3 points ont été vérifiés afin de garantir la sécurité des pilotes de l'Aéronavale en cas d’éjection. Premier point, l’absence de gênes lors des phases d’amerrissage et de traînage. Deuxième point, la visualisation et la localisation des 2 commandes de manœuvre de la voilure. Troisième point, les opérations de survie dans l’eau. Ces essais ont notamment permis de valider que ce nouvel équipement n’entrave pas la sécurité et les opérations de sauvetage du pilote, ouvrant ainsi l'emploi de cet équipement auprès de l'Armée de l'Air et de l'Espace.

Le viseur de casque Scorpion

Le viseur de casque Scorpion utilise la technologie HOBiT (Hybrid Optical based Inertial Tracking). HOBiT est une symbologie couleur qui compile les informations des différents systèmes de l’appareil (navigation, combat, menaces, cibles, radar…) pour permettre au pilote d'accomplir sa mission dans les situations difficiles. Plus-value de ce système, le Scorpion est interchangeable entre les casques et les pilotes, réduisant ainsi le nombre d’équipements nécessaires. Pour les missions nocturnes, il peut être utilisé avec des JVN, offrant les mêmes avantages que lors des vols diurnes. Rappelons que Thales produit aussi le casque TopOwl qui équipe notamment les hélicoptéres Tigre HAD de l’ALAT (Aviation Légère de l’Armée de Terre).