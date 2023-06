Le tunnel de soufflerie hypersonique JF-22 de la Chine surpasse les États-Unis

Préparation du JF-22 pour booster les ambitions hypersoniques de la Chine

Le tunnel de soufflerie JF-22, conçu et développé par la Chine, est désormais prêt pour des essais hypersoniques après avoir passé avec succès une évaluation finale le 30 mai. Installé dans le district montagneux de Huairou, au nord de Pékin, ce tunnel de soufflerie est considéré comme le plus rapide du monde et capable de simuler l'environnement lors de la réintégration d'une navette spatiale dans l'atmosphère.

Des performances supérieures pour des ambitions spatiales plus grandes

Lors d'une réunion récente organisée par la Fondation Nationale des Sciences Naturelles de Chine, il a été confirmé que les indicateurs de performance du projet de tunnel de choc à haute enthalpie à détonation JF-22 - notamment le temps d'essai effectif, la température, la pression et le débit de la buse - ont atteint les normes internationales. L'objectif de ce tunnel de soufflerie est d'accélérer le développement d'un système de navette spatiale Terre-Espace. En cas de réussite, ce projet pourrait également contribuer à réduire de 90% le coût de lancement de satellites et de vaisseaux spatiaux.

Le tunnel de soufflerie le plus rapide et le plus grand du monde

Le JF-22, dont la construction a débuté en 2018 et s'est achevée en août 2021, mesure 167 mètres de long et 4 mètres de diamètre, avec une plage de débit d'air de trois à dix kilomètres par seconde. Il est ainsi le tunnel de soufflerie le plus grand et le plus rapide du monde, capable de simuler des conditions de vol hypersonique jusqu'à Mach 30, soit trente fois la vitesse du son.

Des questions sur la suprématie hypersonique de la Chine

Cependant, certains experts en ingénierie hypersonique et aéronautique contestent l'affirmation de la Chine concernant la supériorité du JF-22. Ils soulignent que de nombreuses installations à travers le monde, certaines vieilles de plusieurs décennies, ont déjà atteint des vitesses de Mach 20 et plus. Ces mêmes experts soulignent également des problèmes liés aux tunnels de choc à détonation, notamment le fait qu'ils altèrent la chimie de l'air au point que les résultats obtenus ne sont plus représentatifs des conditions de vol réelles.