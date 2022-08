Le très récent système antiaérien russe S-350 déployé pour la première fois dans le cadre du conflit ukrainien

Les Forces armées russes reçoivent depuis quelques années un nouveau système antiaérien de courte et moyenne portée, à savoir, le S-350. Il doit remplacer à terme les anciens S-300PMU2 mais leur production est très récente. De fait, l’apparition de ces systèmes sur un théâtre d'opération est très rare. Or, il s’avère qu’une batterie ait été récemment déployée sur la base aérienne de Taganrog. Celle-ci est très utilisée par les Russes depuis leur redéploiement sur le Donbass, notamment via l’accueil de Su-25.

Tout premier déploiement en lien avec l'Ukraine Une vidéo de propagande Dans une vidéo de propagande, le ministère de la Défense russe souhaitait montrer que ses avions continuaient d'appuyer les troupes au sol en Ukraine depuis la base aérienne de Taganrog (Rostov, Russie), située à une quarantaine de kilomètres de la frontière ukrainienne. En dehors de la quinzaine d’avions d’attaque au sol Su-25 et au GPS présent dans le cockpit, la vidéo est intéressante d’un point de vue OSINT car elle permet de confirmer la présence d’une batterie antiaérienne S-350, dont ce serait le premier déploiement confirmé dans le cadre de l’invasion de l’Ukraine. Un système très récent Il s’agit d’un système antiaérien de courte et moyenne portée russe très récent et dont la conception a commencé grâce à un partenariat avec la Corée du Sud. En effet, durant les années 2000, la Corée du Sud cherchait à développer un système antiaérien capable de remplacer les vieilles batteries de missiles MIM-23 Hawk. L’entreprise d’état russe Almaz-Antey a alors été choisie pour soutenir les entreprises sud-coréennes dans ce développement, ce qui donnera lieu au KM-SAM Cheongong I et sa version modernisée, Cheongong II. Forte de cette expérience, l’entreprise Almaz-Antey a alors cherché à développer un nouveau système antiaérien pour remplacer les vieux S-300PMU2 russes. Le système est montré au grand public en 2013 et les essais se terminent en 2015. Un plan de commande est alors lancé par les Forces armées russes pour la livraison d’environs 150 S-350 entre 2018 et 2027, avec une première arrivée en unités en 2019. De fait, le nombre de S-350 opérationnels est encore faible au sein des Forces armées russes. Il est ouvert à l’exportation : il s’agit d’un système antiaérien russe moderne et qui est moins coûteux à l’achat que le S-400. La batterie déployée Elle est déployée entre les taxiways et la piste de la base aérienne. Elle se compose d’au moins trois lanceurs 50P6, deux radars 50N6E, un poste de commandement 50K6 ainsi qu’un radar 96L6E/MZKT-7930. La photo ci-dessous montre deux lanceurs 50P6, un radar 50N6E et un radar 96L6E.

Une partie de la batterie antiaérienne courte et moyenne portée S-350 Vityaz sur la base aérienne russe de Taganrog. © Ministère de la Défense russe (vidéo), Air&Cosmos (analyse) Fermer

Lanceur 50P6 Au moins trois lanceurs 50P6 sont déployés sur la base. Ils peuvent tirer jusqu'à 12 missiles antiaériens et le temps de rechargement des 12 conteneurs est d'environ 30 minutes. Ils peuvent s'éloigner jusqu'à deux kilomètres du centre commandement de la batterie. C’est un lanceur polyvalent puisqu’il peut emporter 12 conteneurs comprenant chacun un missile sol-air moyenne portée 9M96E (120 kilomètres de portée) ou plusieurs missiles (entre deux et quatre par conteneurs, selon les sources) sol-air infrarouge courte portée 9M100 (10 kilomètres de portée). Radar 50N6E Il s'agit d'un radar à bande X monté sur le châssis d'un camion 6x6 BAZ-69092-12. Le système serait capable de détecter et suivre plus de 40 cibles et guider 16 missiles antiaériens sur les cibles hostiles. Il est capable de détecter des avions, hélicoptères, drones et missiles. La distance de détection est inconnue. Poste de commandement 50K6 Il n’est pas visible (peut-être derrière le talus sur la photo ci-dessus) mais c’est le véhicule central d’une batterie S-350 car c’est le poste de commandement. Il permet à la batterie de rester en contact avec les autres batteries antiaériennes (permettant une défense en réseau) et les échelons supérieurs. C’est aussi le centre opérationnel de la batterie puisqu’il gère les radars et les lanceurs de la batterie en question.

Radar 96L6E/MZKT-7930 Un radar au départ sur semi-remorque... Présenté en août 1997, il s'agit au départ d'un radar pour le nouveau S-300PMU2, dont les premiers essais ont eu lieu le 10 août 1995. Il doit permettre une modernisation et une certaine harmonisation des systèmes de détection des radars adjoints aux batteries antiaériennes russes. Il existe en deux versions sur semi-remorque ; 96L6E/40V6M, avec un mât d'une hauteur de 23,8 mètres ou 6L6E/40V6MD, avec un mât d'une hauteur de 38,8 mètres. Lorsqu'il est monté sur un mât, il est très efficace pour le suivi de cibles en basse et très basse altitude. ... devenu mobile ! Il s'agit du radar aperçu dans la vidéo. Il est monté sur un châssis de camion 8x8 MAZ-7930. Il est présenté par l'entreprise d'état russe Almaz-Antey Air Defense au grand public en 2001 pour la toute première fois et les essais sont terminés en 2005. Deux ans après, les Forces russes passent une commande pour de nombreux radars, dont le premier exemplaire entre officiellement en service en 2008. C'est un système radar de détection toutes altitudes (jusqu'à 100 kilomètres d'altitude) et peut détecter des avions, hélicoptères, drones et missiles. Il est développé pour la détection, la recherche et l'identification de cibles. Sa portée théorique est de 300 kilomètres mais les différents sites concernant ce système ne précisent pas la différence de portée entre les versions 96L6E/40V6M, 6L6E/40V6MD semi-mobiles (spécialisés pour le suivi en basse altitude) et 96L6E mobile (toutes altitudes). Les différentes versions du radar d'acquisition russe 96L6E. © Fermer