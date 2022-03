Le Transall entame sa tournée d'adieu

Le premier vol a lieu le 25 février 1963 sur la base de Melun-Villaroche (département de la Seine et Marne, France) et le premier appareil entre en service en 1967. Une deuxième série est lancée spécifiquement pour l’Armée de l’Air et de l’Espace à la fin des années 70. Tansport Allianz est alors une association d’Aérospatiale, Messerchmitt-Bölkow-Blohm et Vereinigte Flugtechnische Werke. Le premier vol d’un C-160NG (nouvelle génération) a lieu le 9 avril 1981 à Toulouse (département de la Haute-Garonne, France). En tout, 29 C-160NG seront produits.

L’entièreté de la flotte française de C-160F et C-160NG est rénovée entre 1994 et 1999 pour passer au standard C-160R (rénové). Un cinquième réservoir est ajouté au-dessus du fuselage. Ils sont tous équipés d’une perche à l’avant pour pouvoir être ravitaillés en vol. Une petite partie de la flotte est aussi modifiée afin de servir de ravitailleur tactique : un système probe-and-drogue est ajouté à la carène gauche du train d’atterrissage. Il peut transporter 91 passagers ou 12,5 tonnes de fret, avec 5 membres d’équipage et ce, sur environ 1850 km. Il existe aussi une version de guerre électronique, le C-160G Gabriel ; analyse des communications (COMINT), des émissions radars et électromagnétiques (ELINT) et des communications cryptées ou émises par des téléphones satellites (COMINTECH).