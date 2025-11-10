Le ton monte entre la Grèce et la Turquie autour de l’achat de 20 avions Eurofighter

La Grèce s’inquièterait-elle d’une rupture d’équilibre des forces aériennes de part et d’autre de la mer Égée ? Les 20 Eurofighter Typhoon Tranche 4 commandés devraient arriver dès 2030. Selon la publication grecque Ekathimerini, la Turquie pourrait participer au financement avec l’Allemagne du développement de la tranche 5, la dernière version de l’Eurofighter. D’autre part, Athènes suit de près l’équipement des 20 avions commandés par des capacités de combat au-delà de la portée visuelle, incarnées ici par les missiles Meteor.

En attendant l’arrivée des 20 Eurofighter Typhoon, dont le contrat est de 10.66 milliards de dollars, la Turquie négocie avec Oman et le Qatar pour l’acquisition de 24 chasseurs Typhoon tranche 3A, plus anciens. De son côté, les forces armées grecques envisagent l’acquisition de chasseurs Rafale dans la configuration F4, ou même F5, selon Ekathimerini . Depuis janvier 2021, la Grèce a commandé 24 Rafale, qui intègrent le missile Meteor capable d’atteindre Mach et qui jusqu’à présent surpasse les capacités de l’arsenal turc.

Meteor de la discorde

L’achat de missiles Meteor par la Turquie fait donc grincer des dents les grecs, qui en appellent à leurs partenaires européens. En effet, l’Allemagne a levé en juillet son veto à l’achat turc de chasseurs Eurofighter. Plus tôt en février, face à l’énervement grec, Sébastien Lecornu, alors ministre des Armées, avait déclaré que la France ne joue aucun rôle dans l’achat des missiles Meteor. De son côté, le président turc Erdogan avait fait part de son optimisme au sujet d’une levée du véto américain sur la vente de F-35A Lightning II à la Turquie. La Grèce a prévu l’acquisition de F-35. Le F-35A est aussi attendu du côté d'Athènes. Mais contrairement à la Turquie, 20 avions ont été commandés et sont attendus à partir de 2028. L'achat supplémentaire d'une douzaine d'appareils est aussi étudié.