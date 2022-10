Le télescope aéroporté Sofia à l’heure de la retraite

Développé par la Nasa en coopération avec l'agence spatiale allemande, le télescope infrarouge Sofia (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy – Observatoire stratosphérique pour l'astronomie infrarouge) avait effectué sa première mission le 26 avril 2007, et avait été déclaré opérationnel en 2014. L’instrument comporte six instruments : une caméra optique, un polarimètre et quatre spectromètres.