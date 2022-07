Le TB-2 Vanagas est arrivé en Lituanie

Un TB-2 supplémentaire

Fin mai, les Lituaniens ont l'idée créer un fonds participatif pour financer un drone TB-2 et ses munitions afin de les aux Ukrainiens. Cette idée fonctionne très rapidement puisque les 5,9 millions d'euros nécessaires sont récoltés en seulement 5 jours. Lors de la commande par la Lituanie, Baykar, l'entreprise construisant les TB-2, a décidé d'offrir le drone à la Lituanie ( article sur le sujet ).

Dans un communiqué de presse publié le 4 juillet, le ministère de la Défense lituanien a annoncé avoir réceptionné le drone de combat TB-2 et ses munitions sur la base aérienne de Šiauliai (Šiauliai, Lituanie). Le drone est nommé Vanagas, ce qui signifie faucon en lituanien. Le nom est d'ailleurs peint sur les deux côtés de la partie avant du drone, avec un faucon bleu et jaune (en référence au drapeau ukrainien) et une aile jaune, verte et rouge (en référence au drapeau lituanien.

Le drone sera transféré prochainement aux Ukrainiens.

En attendant 3 autres

Au vu du succès de l'initiative lituanienne, Serhiy Prytula, un artiste ukrainien a lancé l'initiative "People's Bayraktar", en vue de récolter 500 millions de hryvnia (soit 16,6 millions d'euros) pour l'achat de trois TB-2. Il s'avère qu'en trois jours, 600 millions de hryvnia ont été récolté (19,9 millions d'euros). De fait, quatre drones devaient être commandés. Après avoir eu vent de cette récolte de fond, Baykar a annoncé offrir gratuitement trois drones TB-2 aux Ukrainiens et demandés