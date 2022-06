Un TB-2 de plus pour l'Ukraine... grâce à un financement participatif lituanien !

En seulement 5 jours, les Lituaniens ont levé, grâce à un financement participatif de la chaine Laisve TV, 5,9 millions d'euros dans le but d'offrir un drone TB-2 et son armement aux Forces armées ukrainiennes. Une fois le financement participatif clôturé, le montant récolté a été transféré au ministère de la Défense lituanien. Ce dernier ce charge alors de commander le drone et ses équipements à la Turquie.

Alors que les discussions sur les termes de l'achat entre la Lituanie et la Turquie allaient commencer où étaient en cours, le ministère de la Défense turc a annoncé que le drone et ses sous-systèmes étaient finalement offerts par le ministère et par Baykar, l'industriel responsable des TB-2. Par ailleurs, les Turcs ont aussi annoncé une construction accélérée (estimation à 3 semaines), avec un double marquage lituanien et ukrainien. Il est aussi prévu que la livraison soit gérée par la Lituanie, qui mobilisera probablement l'un de ses trois avions de transport C-27J pour transporter le drone en question.

En Lituanie, cette initiative est extrêmement populaire, à tel point que le montant a été levé grâce à de petits dons. La Poste lituanienne a d'ailleurs imprimé un timbre pour l'occasion. Actuellement, les Lituaniens sont en train de voter sur internet pour le nom du drone. A l'heure où cet article est écrit, le terme Vanagas (Faucon) est en tête des choix.

Dès lors ce financement participatif permettra :