Le T-14 Armata en production dès 2022

Production dès 2022

Selon Denis Manturov, Ministre de l’Industrie et du Commerce, la Russie commencera l’exploitation en série de son chat T-14 « Armata » dès 2022. La dernière version d’expérimentation vient de conclure avec succès les derniers essais "étatiques".

4ème génération

Dévoilé en grande pompe le 9 mai 2015, le T-14 est un char de combat de 4ème génération affichant une numérisation poussée pour ses trois membres d’équipages installés dans une capsule de survie derrière le glacis. Ne nécessitant plus de personnel en tourelles et disposant du nouveau canon 2A82-1M de 125mm, il préfigure les nouveaux chars de combat. Déployé en Syrie à titre expérimental pour la protection immédiate de la base d’Hmeimim, il aurait démontré sa capacité à évoluer dans des environnements désertiques et sablonneux, capacité indispensable pour envisager une carrière export. Sa protection inclut désormais la dernière version de l’Afghanit, système soft-kill/hard-kill qui protège contre les tirs directs. Dans l’arsenal Russe, il viendra compléter par le haut les T-90M. Mais son prix élevé (aux alentours de 6 millions d’euros l’unité) pourrait compromettre la quantité d'exemplaires commandés par les forces russes.

Vers une version dronisée

Son fabricant, Uralvagonzavod, pencherait déjà pour une version sans pilote. Néanmoins, cette volonté d’automatisation dans un contexte d’opérations réseau-centrées va exiger un important travail d'IA comme de robotique. A plus court terme, une version équipée d’un drone aérien relié par liaison filaire est à l’étude. Cette proposition permettrait de réduire les effets des « angles morts » du char en combat urbain.