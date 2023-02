Le système de brouillage de Hensoldt prouve son efficacité lors de tests en vol

Un système de démonstration à bord d'un avion d'essai PC-12

Dans le cadre de scénarios de missions en conditions dégradées, un système de démonstration de brouillage à bord d'un avion d'essai PC-12 a prouvé qu'il pouvait détecter en vol les radars de défense aérienne les plus récents et les perturber au moyen de signaux de brouillage dirigés avec précision. "La neutralisation des radars de défense aérienne ennemis est une condition préalable essentielle au déploiement de ses propres forces aériennes sur le champ de bataille moderne", souligne Christoph Ruffner, responsable de la division Spectrum Dominance & Airborne Solutions chez Hensoldt. "Nos essais en vol ont prouvé que Kalaetron Attack peut combattre les menaces terrestres contre notre force aérienne et protéger les équipages."

Les vols depuis l'aéroport d'Augsbourg ont suivi des scénarios de complexité croissante contre divers radars

Les essais en vol ont suivi immédiatement les essais réussis en laboratoire et au sol, de sorte que l'efficacité dans la mission dite d'"attaque électronique aéroportée" (AEA) a maintenant été prouvée de manière complète. Les vols de vérification à partir de l'aéroport d'Augsbourg ont suivi des scénarios de complexité croissante contre divers radars. Ils ont démontré l'efficacité des dernières technologies employées, ainsi que la capacité à engager des cibles multiples et l'utilisation de diverses techniques de brouillage.

Le Kalaetron Attack à bord de l'Eurofighter

Le système de brouillage "Kalaetron Attack" fait partie de la famille de produits "Kalaetron" entièrement numérique de Hensoldt, qui est utilisée sous diverses formes dans les systèmes d'autoprotection et de reconnaissance des signaux par les forces armées allemandes. Outre les éléments cognitifs de l'intelligence artificielle, les composants de base sont un capteur à large bande entièrement numérisé et un brouilleur contrôlable électroniquement. L'impression 3D métallique a permis une conception condensée des composants électroniques, de sorte que le brouilleur peut être facilement intégré dans les formats de pods couramment utilisés dans le monde ou directement dans diverses plateformes volantes. Kalaetron Attack à bord de l'Eurofighter, peut augmenter de manière significative la défense de l'Eurofighter face à des grappes de défense aérienne hautement intégrées. Evolutif, le système peut également être utilisé pour des applications terrestres ou navales.