Le Su-57 en configuration pour les marchés à l'exportation

Vers une version export ?

Annoncée au salon MAKS 2019 par Vladimir Poutine en personne, l’idée d’un développement d'une version export spécifique au SU-57 « Felon » dénommé Su-57E continue de faire son chemin, à en croire la société Sukhoi. En effet, dans le cadre de la refonte des logiques d’exportations, elle souhaiterait proposer à l’instar des Américains un service de vente comprenant l’appareil, la formation, la maintenance et les armements dans un seul et unique contrat. Ce qui lui permettrait de proposer une version export totalement différente de la version qui équipe la « Voïenno-vozdouchnye sily Rossiï » et ainsi, d’offrir un appareil répondant aux besoins exprimés par le client, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. L’avantage pour la Russie, au-delà de booster ses exportations, serait de pouvoir protéger les systèmes critiques du « Felon » Russe en proposant des versions alternatives.

Vers une version biplace ?

Dans le même temps, toujours pour l’exportation, Sukhoi envisage également le développement d’une version biplace. Néanmoins, cette proposition ne pourra être effective qu’après qu’une partie importante des livraisons aura été sécurisée au profit des forces russes. Si Sukhoi compte sur le marché export pour cette nouvelle version, elle pourrait en réalité également profiter directement aux forces russes. En effet, face à la multiplication des contraintes opérationnelles pour les pilotes, phénomène qui va s’accentuer avec l’arrivée progressive des drones ailiers et le combat collaboratif, l’idée d’ajouter un officier d'armes/navigateur pour améliorer l’efficacité des actions fait progressivement son chemin. Pour autant, l’ajout d’un deuxième poste va demander un important travail d’ingénierie, qui engendrera des modifications importantes sur la cellule.

Bientôt visible en Algérie ?

D’ici la fin de l’année 2024, la Russie disposera de 22 Su-57 de série pour un objectif escompté de 76 machines d’ici 2028, afin d'équiper quatre régiments de combat. Le Su-57 qui n’a pour le moment pas trouvé preneur à l'étranger, reste à l'affût des opportunités, en Algérie acquise aux matériaux russes, mais aussi en Turquie, en Iran, et en Inde. Ces nouvelles versions ont pour but d'optimiser ses chances.