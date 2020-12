Le Starship de SpaceX s’élève à 12,5 km

Retour vers le futur

Elon Musk avait estimé sur Twitter que l’essai aurait une chance sur trois de réussir.

Après un essai statique effectué le 24 novembre et une première tentative de décollage interrompue le 8 décembre (1,3 seconde avant le décollage), le prototype SN8 du superlanceur Starship s’est envolé le lendemain à 22 h 45 UTC depuis le site de SpaceX à Boca Chica, au Texas.

L’engin de 50 m de haut et de 9 m de diamètre était pour la première fois équipé d’ailerons et de trois moteurs Raptor alimentés par du méthane et de l'oxygène liquides.

La forme rétrofuturiste de l’engin n’est pas sans évoquer celle de la fusée du film Destination Moon d’Irving Pichel, projeté pour la première fois en France en septembre 1950 à l’occasion du premier Congrès international d’astronautique, organisé par Alexandre Ananoff, l’un des tous premiers promoteurs de l’astronautique en France.

Maîtrise quasi totale

En l’absence de chronologie et d’altimètre, il était difficile de savoir quelles opérations étaient sensées se dérouler et si les événements visibles (tels que l’arrêts de certains moteurs) étaient volontaires ou pas.

Mais c’est un spectacle incroyable, presque surréaliste, auquel plus d’un demi-million de personnes ont assisté en direct sur le site de SpaceX durant 6 minutes et 42 secondes : le lent décollage du Starship, sa montée jusqu’à 12,5 km, sa stabilisation, le contrôle de ses volets, son basculement, sa descente en vol plané, son freinage final visiblement trop tardif… et sa destruction à l’atterrissage, sur la zone prévue pour son retour.

Malgré cette issue fatale, le vol SN8 a été couronné de succès, marqué par une grande stabilité du lanceur dans ses différentes phases de vol.

Félicitations

Même Jeff Bezos, le fondateur de la société Blue Origin, a salué l’exploit sur Instagram : « Tous ceux qui savent combien ces choses sont difficiles sont impressionnées par le test du Starship aujourd’hui. Grandes félicitations à toute l’équipe SpaceX. Je suis certain qu’ils vont s’y remettre rapidement. Gradatim Ferociter (Pas à pas, férocement) ».

Et Elon Musk de lancer sur son compte Twitter : « Mars, nous voilà ! ».

Revoir la vidéo de l’essai sur https://youtu.be/ap-BkkrRg-o