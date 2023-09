Le SPEAR-EW de MBDA passe à l'étape suivante

MBDA accélère le développement du brouilleur SPEAR-EW grâce à un financement supplémentaire.

MBDA a reçu un financement supplémentaire du Ministère de la Défense britannique pour accélérer le développement du brouilleur SPEAR-EW. Le SPEAR-EW est un dispositif de guerre électronique conçu pour confondre et supprimer la défense aérienne ennemie, protégeant les forces amies et agissant comme un multiplicateur de force significatif. Ce financement supplémentaire de la Phase de Conception Rapide accélérera le développement de SPEAR-EW, mûrissant tous ses sous-systèmes clés et effectuant une évaluation de mission et de planification.