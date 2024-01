« Le sens de l’histoire est qu’à terme il n’y ait plus qu’un seul pilote à bord des avions, assisté par une IA ou un ordinateur de bord »

Vers un déplacement de gravité du transport aérien mondial

« Faire des prévisions à un aussi long terme, c’est un exercice périlleux. Néanmoins, une des rares certitudes que l’on a sur les soixante prochaines années, c’est qu’il va y avoir un déplacement du centre de gravité du transport aérien mondial de plus en plus vers l’Est et de plus en plus vers