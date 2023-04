Le sarcophage de Ramsès II a voyagé à bord d'un Airbus A350 d'Air France

Le 23 mars dernier, les équipes d’Air France Cargo ont assuré le transport d’une œuvre d’art et d’histoire inestimable : le sarcophage du pharaon égyptien Ramsès II. Cette pièce unique a fait le voyage entre Le Caire et Paris à bord d’un vol régulier d’Air France assuré par l’Airbus A350 baptisé « Biscarosse ». À son arrivée à Paris-Charles de Gaulle, le sarcophage a été transféré sous escorte vers la capitale, où il sera présenté au public à l’occasion de l’exposition « Ramsès et l’or des pharaons » qui ouvrira ses portes à la Grande Halle de la Villette le 7 avril prochain.

Présenté au public français une seule fois, il y a 45 ans, le sarcophage du pharaon n’avait plus quitté depuis le territoire égyptien. Si l’exposition suit un parcours international, le sarcophage, pièce maîtresse de l’exposition, n’a été prêté qu’à la France afin de limiter le nombre de déplacements. C’est donc un véritable événement pour les connaisseurs et curieux d’égyptologie.

Air France Cargo a mis toute son expertise au service de ce transport exceptionnel. Les équipes de la compagnie ont travaillé avec des experts égyptiens et français pour définir et assurer des conditions optimales à chaque étape de l’acheminement de ce convoi, au plus près des conditions de conservation au Caire.

Depuis 90 ans, Air France Cargo met régulièrement ses compétences techniques largement reconnues au service du transport d’objets d’art particulièrement fragiles et précieux. Ainsi, ces dernières années Air France a notamment transporté :

54 œuvres du maître Pablo Picasso en partance pour Los Angeles,

Les feuillets du manuscrit original du Petit Prince de St Exupéry, venus de New-York rejoindre l'exposition parisienne "À la rencontre du Petit Prince" – il s’agissait de leur première venue en France,

La collection historique du joaillier Chaumet vers Tokyo,

Ou encore le Tyrannosaurus Rex nommé "Trix", depuis les Etats-Unis vers l'Europe.

Air France Cargo dispose d’une équipe dédiée au transport d’œuvres d’art. Un traitement particulier est réservé à ces pièces, avec une surveillance et une sécurisation adaptée. Les clients, notamment les plus grands musées du monde, peuvent suivre et accompagner le transport des œuvres à chaque étape du voyage, de la mise en palette au débarquement.

Cette activité du Groupe illustre combien le transport aérien crée des liens uniques entre les peuples et les cultures, en permettant ici aux plus belles œuvres d’art du monde de circuler et d’aller à la rencontre d’un public toujours plus large.