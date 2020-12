Le Salon du Bourget se repousse à juin 2023

Salon du Bourget : une décision inéluctable

La prochaine édition du Salon du Bourget devait se dérouler du 21 au 27 juin 2021. Elle n'aura pas lieu. La décision a été prise ce 7 décembre. En juillet dernier, le président du Gifas, Eric Trappier, interrogé sur la tenue du Salon du Bourget dans le contexte de pandémie, avait répondu que la décision finale serait prise au mois de décembre. Nous y sommes donc avec quelques jours d'avance. "Le Conseil d’Administration de la SIAE, en accord avec le Conseil du GIFAS, s’est rendu à cette décision inéluctable compte tenu de la situation sanitaire internationale et de la fréquentation qu'une telle fête populaire engendre. Cette décision, raisonnable, a été prise à l’unanimité par le Conseil de la SIAE, dans un contexte de crise d’une ampleur inédite pour la filière aéronautique et spatiale", indique le communiqué de presse du Gifas.

Remboursement intégral

L'absence de vaccins disponibles dans les temps, la problématique des assurances à gérer à la fois pour les organisateurs et les exposants, notamment étrangers, rendaient difficile la tenue du Salon du Bourget qui est repoussé à juin 2023. La SIAE annonce qu'elle "remboursera intégralement ses exposants des sommes versées et assumera seule les conséquences financières de sa décision". « Nous sommes évidemment déçus de ne pouvoir tenir l’édition 2021 du salon du Bourget. Après de longs mois de suspension de toute activité Salon dans le monde, la communauté internationale aéronautique, spatiale et de défense se réjouissait de se retrouver. Nous travaillons dès aujourd’hui à faire que l’édition 2023 soit le salon du renouveau, au service de l’aéronautique et de l’espace, au niveau mondial », a déclaré Patrick Daher, Commissaire Général des Salons Internationaux de l’Aéronautique et de l’Espace, et Président du groupe Daher.