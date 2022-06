Le Royaume-Uni reporte la première mise à feu du missile SPEAR 3

Un missile trop complexe ?

La première mise à feu du missile britannique SPEAR 3 (pour Selective Precision Effects at Range) n'aura pas lieu en 2022. Le Ministère de la Défense du gouvernement Johnson a annoncé que le test de la future munition air-sol prendrait finalement place en 2023. Le média Shephard rapporte que la compagnie d'armement MBDA rencontrerait divers problèmes techniques lors de la conception du SPEAR 3. Ce missile viendrait équiper différents avions de chasse, de l'Eurofighter Typhoon aux F-35 de la Royal Air Force (RAF) britannique.

Partageant de nombreuses similarités technologiques avec le Brimstone, élaboré et produit par MBDA, le SPEAR 3 est un missile air-sol d'environ deux mètres, de 18 centimètres de diamètre et de moins de 100 kilogrammes. Avec le SPEAR 3, MBDA promet "un missile de haute précision, avec un faible pourcentage de dommages collatéraux". La munition, larguée depuis un chasseur, peut théoriquement frapper une cible située entre 100 et 130 km. L'entreprise d'armement explique notamment que le missile est redoutable contre des batteries anti-aérienne. Le SPEAR 3 est propulsé grâce à un turboréacteur lui permettant de parcourir rapidement la distance le séparant de sa cible, bien que le missile soit classifié comme étant subsonique. Grâce à l'intégration d'un système GPS/INS (pour Inertial Navigation System, "système de navigation inertiel"), le SPEAR 3 peut effectuer des mises à jour des cibles visées et ainsi atteindre des objectifs en mouvement.