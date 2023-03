Le Royaume-Uni mise sur 14 obusiers "Archer" et s'intéresse au CAESAR français pour renforcer ses capacités d'artillerie

Augmentation du budget militaire et nécessité de modernisation

Le gouvernement britannique a récemment annoncé une augmentation considérable de son budget militaire, avec une enveloppe supplémentaire de 11 milliards de livres sterling sur les cinq prochaines années. Cette décision fait suite à l'engagement pris par le Royaume-Uni de fournir du matériel militaire, dont des obusiers automoteurs AS-90 et des chars Challenger 2, à l'Ukraine. Ben Wallace, le ministre britannique de la Défense, a souligné la nécessité de renforcer les capacités d'artillerie du pays, en particulier en termes de portée, face à la concurrence internationale.

Adoption du système d'artillerie Archer

Dans cette optique, le Royaume-Uni a choisi d'adopter les systèmes d'artillerie Archer de BAE Systems Bofors, en Suède, pour remplacer les AS-90. Les Archer présentent plusieurs avantages par rapport aux AS-90, notamment une portée deux fois supérieure, une mobilité opérationnelle améliorée, une plus grande disponibilité et un temps de déploiement réduit. L'Archer nécessite également un équipage plus petit (3 à 4 personnes) que l'AS-90 (5 personnes) et peut atteindre une vitesse maximale de 70 km/h, contre 53 km/h pour l'AS-90.

Coopération internationale et solutions provisoires

Le choix des systèmes Archer comme solution provisoire permet au Royaume-Uni de remplacer rapidement les AS-90 en attendant l'acquisition de la plateforme Mobile Fire, prévue dans le cadre du programme de modernisation "Future Soldier". Cette décision met en évidence l'importance des liens étroits entre le Royaume-Uni et ses alliés, en particulier la Suède, qui s'est engagée à soutenir le calendrier ambitieux du gouvernement britannique. Le contrat final sera bientôt signé avec le partenaire suédois FMV.

Examen du système d'artillerie CAESAR français

Parallèlement, le Royaume-Uni examine également les avantages du système d'artillerie CAESAR français, qui offre une portée impressionnante de 55 km, supérieure à celle des AS-90. Le CAESAR pourrait constituer une alternative intéressante pour renforcer les capacités d'artillerie du pays, notamment en termes de tir en profondeur.

Modernisation et compétitivité internationale

L'adoption des systèmes Archer et l'éventuelle acquisition du CAESAR français témoignent de la volonté du Royaume-Uni de moderniser et d'améliorer ses capacités d'artillerie pour rester compétitif sur la scène internationale. Les investissements dans ces systèmes permettront aux forces armées britanniques de se doter de technologies de pointe et une puissance de feu accrue.