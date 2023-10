Le Raider X de Sikorsky reçoit sa nouvelle turbine GE T901

Premier vol du Raider X prévu fin 2024.

Le RAIDER X est actuellement achevé à 98%. Après l'installation d'instruments supplémentaires, Sikorsky débutera l'installation du moteur. Ensuite, les essais finaux du système et les vérifications seront effectués. Ils seront suivis par une vérification du moteur et du système d'entraînement. Une fois que les tests systèmes seront concluants, l'équipe procédera aux essais d'acceptation en vol et passera au premier vol. Le premier vol du RAIDER X est prévu pour fin 2024, date à laquelle le moteur et l'avion seront approuvés pour le vol par l'US Army.