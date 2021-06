Le raid des Rafale à Tahiti: Heifara Wakea Jour 3 et 4

Nouvelle Mission

Le décor idyllique du brunch de l’hôtel Intercontinental et son lagon artificiel sont prisés par les jeunes couples fortunés en voyage de noce, mais aussi par les vielles gloires de la téléréalité qui viennent ici mettre en scène leur désoeuvrement sur Instagram. A 500m de là le contraste est saisissant, plusieurs dizaines d’aviateurs en quête d'authenticité sont venus vivre ici leur passion. Ils s’activent sur le tarmac pour peaufiner les deniers détails d’un nouveau raid aérien, et dés 8h30 en ce jeudi 24 juin les vrombissements conquérants qui traversent l'horizon viennent troubler les poses indolentes des rentiers satisfaits.

Reconnaissance

La veille, les trois Rafale avaient quitté l'aéroport de Fa'aa pour une double mission. Deux chasseurs étaient chargés de procéder à une reconnaissance armée au dessus de Bora-Bora, alors qu'un troisième était lui taské sur une mission de police du ciel afin d'assurer la protection du sud-est de l'île de Tahiti et parer à une éventuelle attaque qui viserait la base temporaire des Rafale. Mais dés le décollage et sans doute suite au précédent périple de 17000 km, l'appareil N°2 subit une panne de pressurisation qui risque d'impacter son autonomie. La décision est alors prise par le leader de séparer la patrouille. L'appareil N°3 lui, un monoplace, est alors missionné pour prêter assistance à son ailier jusqu'à son posé à Fa'aa avant de le remplacer. L'appareil leader, un biplace, poursuit seul sa route vers Bora-Bora. A bord un binôme fusionnel, les capitaines "Steack" aux commandes et "Guyy" son navigateur. En raison de la configuration de l'Atoll une reconnaissance à basse altitude s'impose. Et elle se fera de manière visuelle sans recourir à aucun capteur afin de ne pas éveiller les senseurs d'un éventuel système de défense anti-aérien. Une nouvelle piste est identifiée ainsi que trois bâtiments suspects présentant les patterns caractéristiques d'un stockage d'armements sol/air. La mission durera en tout et pour tout 1h.

Frappe

Au cours de la nuit, après avoir exploité les informations recueillies par la mission de reconnaissance, et relayée en temps réel par satellite via la nouvelle liaison-16 JRE du Phénix de commandement, le CDAOA ordonne une mission d’ « Air Interdiction ». Celle-ci est préparée le matin même par le directeur de l’exercice (le Direx) et le chef du détachement des Rafale, le commandant « Wiki" de l’escadron Normandie-Niemen. Le profil de vol retenu après le décollage repose sur une pénétration à basse altitude, et une frappe suivie par un ravitaillement pour sécuriser le retour. Si Bora-Bora n’est qu’à 140 nautiques, le vol en "radada" (à basse altitude), les multiples manoeuvres nécessaires pour jouer avec le relief particulier de l’île dans le but de devenir indétectables face aux radars adverses, les différents passages au dessus des cibles après la frappe pour vérifier les dégâts infligés (le fameux BDA "Battle Damage Assessment"), voire les nouvelles frappes nécessaires, sont beaucoup plus gourmandes en carburant. Dés leur arrivée à proximité de l'objectif, les pilotes sont immédiatement submergés par la beauté insolente des lieux. Au bleu outre-mer du large succèdent bientôt les bleus céruléen, cobalt, indigo, cyan, turquoise qui offrent l’atoll dans un écrin. Mais ces brefs instants contemplatifs cèdent presque immédiatement le pas à la mission. Après avoir louvoyé entre les verticalités végétales qui caractérisent Bora-Bora, plusieurs bombes AASM sont larguées par les trois appareils sur les cibles. Après la destruction des bâtiments abritant les missiles, la piste est également traitée pour interdire l’arrivée de tout nouveau renfort. Le Système d’Optronique Frontale des Rafale, l’OSF, est sollicité dans le but d'évaluer les dégâts. Le CDAOA reçoit en temps réel les données, et peut instantanément réordonner un nouveau bombardement si une cible d’opportunité se présente aux pilotes. Si cette mission est un succès, elle démontre surtout que l’Armée de l’Air est désormais en mesure de frapper n’importe quel objectif sur la planète en moins de 40h. Mais aussi que lors de ces entraînements loin des théâtres habituels, le commandement est en mesure d'injecter dans le système de missions de nouvelles menaces inédites pour aguerrir les pilotes. Dans quelques jours l'exercice se poursuivra à Hawaï avec l'US Air Force pour prolonger le dernier exercice Atlantic Trident qui a eu lieu à Mont de Marsan, mais ici dans un environnement opérationnel bien différent du théâtre européen.

Air&Cosmos invité à Tahiti pour l'occasion par l'Armée de l'Air, consacrera prochainement un reportage spécial à l'exercice Heifara dans son magazine hebdomadaire, dans lequel vous pourrez retrouver tous les détails sur la mission, les technologies, et les hommes qui l'ont rendue possible.