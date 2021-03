Le Rafale muscle son jeu 

Renforcement capacitaire

Dans le cadre de la montée en puissance du Rafale F3-R de Dassault Aviation, l’Armée de l’Air et de l’Espace vient d’effectuer le 4 mars 2021 son premier vol opérationnel avec un Rafale équipé de 2 METEOR depuis Cazaux. Ce vol à notamment permis de valider le processus d’acheminement depuis le dépôt de munitions vers la zone d’armement puis, de valider les procédures lors d’une première mise en œuvre du missile par les armuriers et pilotes. L’adjonction de cette munition permettra à l’AAE de renforcer considérablement ses missions d’assaut conventionnel, mais aussi de défense aérienne y compris en protection d'un raid nucléaire. Ce missile va donner au Rafale une capacité inédite d’entrer en premier dans la zone des combats.

Le Meteor

Contrairement aux missiles air-air traditionnels qui planent sans propulsion pendant la majeure partie de leur vol, limitant ainsi leur capacité à toucher des cibles agiles sur de longues distances, le statoréacteur du METEOR fournit lui une poussée soutenue à des vitesses supérieures à Mach 4 jusqu'à la cible, et ceux jusqu’à 150 kilomètres. Et offre ainsi une NEZ inégalée (No Escape Zone) de l’ordre de 60 kilomètres. Il est conçu pour être utilisé à partir du Rafale, de l'Eurofighter , du F-35 et du JAS 39 Gripen. Pour l’AAE, il sera utilisé en complément des missiles Mica (EM et IR) employés pour l'interception à des distances inférieures, ainsi que pour l'autodéfense.

Dans l’attente du Rafale F4

Signé en 2019, le standard F4 est attendu pour 2024. Nouvelle référence, ce standard permettra à l’appareil d'accroître ses performances opérationnelles, mais aussi de rester un compétiteur sérieux face à un marché compliqué, notamment face au F-35 de Lockheed Martin. Dans le détail, de nombreuses modernisations liées à l'intelligence artificielle lui seront apportées pour lui permettre de disposer de capacités de combat collaboratif, mais aussi d'une perception accrue du champ de bataille grâce à la fusion des données issues de ses différents capteurs. Sa mise en réseau va se poursuivre avec l’intégration de la L16 block 2, d’une nouvelle liaison de donnés tactiques (LDT), du Tragedac (connexion inter-Rafale) et d’une architecture réseau renforcée contre les attaques cyber. Du côté des charges utiles, il recevra la capacité d’emport des AASM 1000 kg et du MICA NG ainsi que d’un nouveau brouilleur électromagnétique, l’INCAS. Ce standard devrait lui permettre de patienter jusqu’au Rafale MLU (Mid Life Upgrade) prévu d’ici 2035 ...