Le Rafale M surpasse le F-18 lors de la compétition en Inde

Rafale vs F-18 en Inde

L'Inde cherche à se doter d'environs 26 avions de combat embarqués afin de remplacer une partie des 43 MiG-29K et MiG-29KUB Fulcrum. Plusieurs appareils étaient envisagés mais le duel final s'est terminé entre le Rafale M de Dassault Aviation et le F/A-18E Super Hornet de Boeing. Ces deux appareils sont déjà en service sur des porte-avions : des Rafale M dans la Marine nationale et Super Hornet au sein de l'US Navy. Toutefois, ces porte-avions sont tous de types CATOBAR, utilisant des catapultes pour projeter les avions et des brins d'arrêts pour freiner les appareils à l'appontage. Cependant, le tout nouveau INS Vikrant (classe Vikrant) et le plus vieux INS Vikramaditya (classe Kiev modernisée en Inde, acquis en seconde main à l'URSS) sont tous deux des porte-avions STOBAR : ils gardent les brins d'arrêts mais ne sont pas équipés de catapultes. Un tremplin a été ajouté pour pouvoir aider le décollage des avions.

Le Rafale domine d'après les rapports

Des essais à terre sur une réplique du tremplin ont alors été organisés par la Marine indienne, Dassault et Boeing. Or, d'après le journal Hindustan Times , une première officielle mais voulant rester anonyme, un rapport a été transmis sur les essais des deux appareils et que le ministère indien de la Défense devrait prendre une décision prochainement. Une seconde source officielle anonyme a aussi donné plus de précision sur les conclusions des rapports et notamment :

"Le Rafale M s'est avéré mieux adapté aux besoins de la Marine."

Il faut rappeler que rien n'est encore joué pour le Rafale M en Inde : la décision officielle n'est pas encore prise... même si le Rafale M semble désormais avoir pris une bonne avance sur le Super Hornet. Les Forces armées indiennes ne sont d'ailleurs pas étrangères au Rafale car l'Indian Air Force (IAF) détenait au début de l'année 2022 8 Rafale DH et 18 Rafale EH. D'après Dassault et afin de faciliter l'entretien des futurs Rafale M, ces derniers disposeraient de 85 % d'éléments en communs avec les Rafale de l'IAF.