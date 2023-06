Le Rafale F5 additionne les capacités de TALIOS et RECO NG avec le POD TR

Un Investissement majeur dans le Rafale de nouvelle génération

Mai 2022 fut marqué par un investissement exceptionnel de 100 millions d'euros par la Direction générale de l’armement (DGA), permettant la commande de 21 nacelles optroniques TALIOS à Thales. Cette décision audacieuse est née de la vente de 12 avions Rafale à la Croatie, visant à pallier le manque de nacelles de désignation laser ainsi que le faible taux de disponibilité des nacelles existantes, jugées obsolètes pour les exigences opérationnelles actuelles. Une étape cruciale pour les besoins futurs de l'armée de l'Air & de l’Espace (AAE) ainsi que pour l’Aéronautique navale.

TALIOS: un as de géant vers une capacité accrue

Dotée de capteurs électro-optiques et infrarouges de haute résolution, la nacelle TALIOS (TArgeting Long-range Identification Optronic System) annonce une révolution dans le domaine. Cette technologie de pointe permettra de mener simultanément des frappes à longue portée et des missions de reconnaissance, avec une transmission d'informations en temps réel. Grâce à son système de maintenance prédictive SmartFleet, la disponibilité de l'appareil s'en trouvera améliorée. Le général Stéphane Mille, le chef d’état-major de l’armée de l’Air & de l’Espace, a exprimé son enthousiasme quant à cette avancée technologique majeure, soulignant l'importance des pods pour l'identification visuelle et le renseignement.

Vers une Fusion des Technologies : le 'POD TR'

Alors que le Rafale utilise également la nacelle de reconnaissance aérienne stratégique de nouvelle génération RECO NG, une fusion technologique est prévue. Le projet 'Pod TR' vise à développer une nouvelle nacelle de désignation et de reconnaissance pour le Rafale F5, intégrant les capacités des nacelles TALIOS et RECO NG. L’Agence de l’Innovation de Défense (AID) annonce ainsi que ce Pod TR assurera des "missions de détection, reconnaissance, identification et localisation des cibles en temps réel". L'innovation promet d'être intégrée dans le standard F5 du Rafale entre 2033 et 2036, offrant une nouvelle ère de capacités de pointe pour l'armée de l'Air & de l’Espace.



Nacelle TALIOS et Nacelle RECO NG

La nacelle TALIOS (TArgeting Long-range Identification Optronic System) de Thales est un système de ciblage et d'identification à longue portée qui intègre des capteurs électro-optiques et infrarouges de haute résolution. Ces capteurs permettent à l'utilisateur d'obtenir des images claires et détaillées de cibles à longue distance, jour et nuit. La nacelle TALIOS est capable de mener simultanément des missions de reconnaissance et des frappes à longue portée, ce qui la rend extrêmement polyvalente. De plus, elle dispose d'un système de maintenance prédictive SmartFleet qui augmente sa disponibilité opérationnelle.

La nacelle RECO NG (REconnaissance Nouvelle Génération) est une nacelle de reconnaissance aérienne stratégique, également conçue par Thales. Cette nacelle est capable de capturer des images haute résolution à des altitudes allant de très haute à très basse, de jour comme de nuit. La RECO NG est dotée de capteurs optiques qui peuvent pivoter jusqu'à 180°, permettant ainsi de cibler un ou plusieurs objectifs sous différents angles en un seul survol.

Les deux nacelles ont été conçues avec des objectifs légèrement différents. La TALIOS est conçue pour le ciblage et l'identification à longue portée, avec une capacité à effectuer simultanément des missions de reconnaissance et des frappes. Cela en fait une excellente option pour les missions d'attaque.

La RECO NG, en revanche, est principalement une nacelle de reconnaissance stratégique, bien qu'elle soit également capable de cibler des objectifs. Elle excelle dans la capture d'images haute résolution à différentes altitudes et dans différents conditions de lumière.