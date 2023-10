Le programme Next Generation Interceptor (NGI) de Lockheed Martin franchit une étape

Le 29 septembre, le programme Next Generation Interceptor (NGI) de Lockheed Martin a effectué le Preliminary Design Review (PDR), en partenariat avec l'Agence de défense contre les missiles (MDA). L'entreprise maintient son planning visant à fournir le NGI selon un calendrier accéléré pour les forces armées. Le NGI est partie intégrante du système de défense sol air contre les missiles de la MDA et fournira un nouvel intercepteur avancé (missile anti missile) pour protéger l'Amérique contre les menaces de missiles balistiques à longue portée.

Lockheed utilise l'ingénierie numérique pour conduire le PDR.

Lockheed Martin a utilisé de l'ingénierie numérique et des outils d'ingénierie basés sur des modèles pour conduire ce Preliminary Design Review (PDR). Ces outils numériques permettent la maitrise des coûts du programme tout en s'engageant à fournir un intercepteur capable, mature et fiable à la MDA. Par ailleurs, l'approche numérique du programme permet des tests de matériel et de logiciel précoces, ancrant le PDR avec des démonstrations de laboratoire de matériel d'ingénierie similaire à celui du vol.