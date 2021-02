Le premier satellite Eurostar Neo assemblé

Nouvelle génération de satellites électriques

Le satellite Hotbird 13F, commandé en août 2018 par l’opérateur français de télécommunications par satellite Eutelsat, sera le premier relai géostationnaire du constructeur Airbus Defense and Space à utiliser la plateforme tout électrique Eurostar Neo.

Celle-ci peut accueillir jusqu'à 2 tonnes de charge utile et fournir une puissance de plus de 25kW.

Elle a été développée avec le soutien de l'Agence spatiale européenne, du Cnes, de l'Agence spatiale britannique (Uksa), mais aussi d'autres agences européennes.

Hotbird 13F, d’une puissance de 22 kW, sera équipé de 80 transpondeurs en bande Ku.

Sa masse au lancement sera seulement de 4 500 kg.

Derniers essais avant le lancement

Début février, les modules de service et de communication de Hotbird 13F ont été intégrés avec succès sur le site Airbus de Toulouse.

Le premier avait été assemblé sur le site de Stevenage, dans l’est de l’Angleterre, et le second à Portsmouth, au sud du pays.

Le satellite a depuis démarré sa dernière série d’essais, préalables à sa mise sur orbite géostationnaire.

Le lancement de Hotbird 13F, tout comme celui de son jumeau Hotbird 13G, doit intervenir à partir de l’an prochain à l’aide d’un lanceur Ariane 64 mis en œuvre depuis le Centre spatial guyanais.

Déclaration

« C'est une étape importante pour notre programme Eurostar Neo de nouvelle génération, a déclaré François Gaullier, responsable des systèmes de télécommunications chez Airbus Space Systems et c'est d'autant plus remarquable qu'elle a été réalisée malgré la pandémie de Covid. Avec une capacité de charge utile accrue et des systèmes de contrôle électrique et thermique plus efficaces, Eurostar Neo combine des innovations majeures avec des technologies éprouvées, ce qui permet d'obtenir une gamme de produits qui sera plus fiable que jamais, tout en offrant les meilleures performances du marché ».