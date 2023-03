Le premier Rafale F4 de Dassault livré à l’Armée de l’Air et de l’Espace

En 2019, le développement du Rafale F4 était officiellement annoncé par l’ancienne ministre des armées Florence Parly pour une valeur de 2 milliards d’euros. Récemment, le Centre d’expertise aérienne militaire (CEAM) a annoncé avoir reçu le premier des avions au standard F4.1 sur la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan. Les caractéristiques de cet avion de chasse amélioré incluent l'intégration d'un viseur de casque et d'un nouvel armement de 1000 kg. Le nouveau standard inclut aussi des améliorations apportées aux conduites de tir air-air et air-sol, aux systèmes d'autoprotection ainsi qu’au pod TALIOS.

L’agrément de la première capacité opérationnelle et de la mise en service opérationnelle sont à venir

La phase suivante consistera dans l'agrément de la première capacité opérationnelle (PCO) du Rafale F4. Elle sera suivie d’une dernière étape de mise en service opérationnelle (MSO). L’enjeux pour l’Armée de l’Air et de l’Espace (AAE) est désormais que la MSO du standard F4.1 soit prononcée le plus rapidement possible afin que les avions puissent être déployés sur les théâtres d'opérations. La réception d'un second Rafale F4 qui participera lui aussi aux différentes phases menant à la qualification opérationnelle est prévue d'ici la semaine prochaine.