Avion de combat : du punch en plus pour les Rafale F4

AASM 1000 : capacité de destruction renforcée et inédite

Les Rafale de l’Armée de l’Air et de la Marine, et les clients export cherchant du punch vont désormais disposer d’une capacité de destruction renforcée et inédite, avec la qualification par la DGA de l’armement air-sol modulaire de 1000 kg, un des apports du standard F4 de l’aéronef, initié en 2017 par un contrat de 85 millions d’euros notifié à Safran. Les premiers ensembles ont déjà été livrés au service interarmées des munitions (SIMu) qui gère les stocks sur le territoire français et en opérations extérieures, les munitions étant assemblés au besoin par les pétafs et booms, respectivement spécialistes des munitions dans l'armée de l'air et de l'espace et de la marine..

L'AASM 1000 renforce l'arsenal de munitions tirables par le Rafale, déjà conséquent, mais aussi la capacité unitaire de chaque appareil puisque jusqu'à trois munitions peuvent être emportées, réduisant ainsi le nombre d'appareils nécessaires pour une frappe, donc le nombre de tankers. Jusqu'alors, les Rafale pouvaient emporter jusqu'à deux bombes guidées GBU-24 de 1000 kg (initialement une seule sur Rafale Marine) mais uniquement guidées par laser, ce qui portait des contraintes fortes : il fallait un ciel dégagé, un guidage laser continu pour chaque munition et la portée était limitée. Et le kit de guidage était américain.

Une première version déjà "combat proven"

L'AASM 1000 offre une capacité tout temps, en reprenant le principe de la tête de guidage (inertiel et GPS) de la toute première version de l’AASM, fondée un corps de bombe de 250 kg : elle avait été déployée et tirée au printemps 2008 en Afghanistan. Deux autres versions de 250 kg, infrarouge et laser, avaient été mis en service par la suite. Jean-Yves Le Drian avait aussi négocié avec Safran une baisse des coûts de production, les consommations ayant été relativement importantes lors des guerres en Libye (2011) et au Mali (2013), mais aussi en Syrie et en Irak (dès 2014), les joint terminal attack controllers de la coalition, américains en majorité, ayant un fort tropisme pour les munitions à guidage GPS. L’AASM présentait aussi aux yeux de ces derniers le gros avantage de permettre le tir en salve : en quelques secondes seulement, les 6 AASM d’un Rafale pouvaient être tirés, ce qui est impossible avec une munition laser, et garantissait aussi un effet de surprise.

Equivalents actuellement en développement chez Aresia,

L’AASM 1000 reprend aussi le principe d’un kit d’augmentation de portée (booster et surface portantes) de plusieurs dizaines de nautiques. Ce qui permet à la fois l’attaque à distance de sécurité de la plupart des défenses sol-air, en restant hors de la bulle d’audition de l’adversaire. C’était aussi déjà le cas sur les AASM 250, l’AASM 1000 permet une très large variété de corps de bombes, du pénétrateur BLU-109 de 874 kg (orienté pour la neutralisation de sites protégés, comme les bunkers) à la bombe d’emploi général Mk84 de 907 kg (souffle et fragmentation), mais aussi les corps de bombes P1000 et BA84 qui sont leurs équivalents actuellement en développement chez Aresia, comme Air et Cosmos l’avait révélé. Ces deux projets permettront de rétablir un filière totalement souveraine de corps de bombes pour les armées français, tout en pouvant aussi la proposer aux clients exports.

Trois AASM 1000 possibles sur le Rafale

Dassault Aviation avait ouvert une configuration d’emport jusqu’à trois AASM 1000, qui a été retenue par la France, avec deux munitions sous les ailes et une sous fuselage ce qui n’obère pas l’emport des réservoirs de carburant de voilure puisque l’AASM 1000 est placé en points intermédiaires (à l’emplacement du Scalp EG ou du tribombe de 250 kg. Avec un emport limité à deux AASM 1000, un troisième réservoir externe peut même être placé sous fuselage.