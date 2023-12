Le premier nanosatellite ENSO d'Expleo est désormais en orbite

Nanosatellite ENSO : une mission de 4 ans pour surveiller l'activité solaire

Depuis quelques jours maintenant, le nanosatellite ENSO pour "Expleo Nanosatellite for Solar irradiance Observation" a entamé sa mission de 4 ans pour surveiller l'activité solaire et son impact sur l'atmosphère terrestre. ENSO a été lancé le 1er décembre depuis la Californie à bord de la fusée SpaceX Falcon 9, mission 425, vol 1, via ISISpace, avec un premier signal reçu peu après 21 h 00 UTC.

Mieux comprendre l'impact de l'activité solaire sur notre atmosphère

Une fois son antenne déployée, ENSO a pu commencer sa mission principale : une balise haute fréquence permettra de mesurer l'ionosphère, une partie très active de la haute atmosphère terrestre utilisée pour soutenir les communications radio et par satellite. Les données d'ENSO seront envoyées aux stations terrestres SANSA situées en Antarctique. Ces données seront utilisées pour améliorer notre compréhension de l'impact de l'activité solaire sur notre atmosphère.

A peine 1 kg et tient dans la paume des mains

ENSO est un projet interne de CubeSat développé conjointement par les équipes d'Expleo et du Centre Spatial Universitaire de Montpellier (CSUM). Il mesure seulement 10x10x10cm et pèse à peine plus de 1kg – il tient dans la paume des mains. Il intègre également une antenne de six mètres, qui se déploie après le lancement, et un système de caméra pour soutenir les missions de collecte de données secondaires. ENSO combine l'expertise d'Expleo en termes d'ingénierie systèmes, de conception électronique et logiciel embarquée, de qualité et d'assemblage, d'intégration et de test (AIT), avec les connaissances et l'expérience du CSUM en matière de lancement de nanosatellites. ENSO a été testé sur le pot vibrant et dans la chambre à vide thermique du CSUM, ces moyens sont spécialement adaptés aux tests d'environnement des nanosatellites.