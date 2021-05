Le Polonais PZL et les forces spéciales américaines

"Wily Coyote"

Grande surprise de la short list pour le programme « Armed Overwatch » au profit des Forces Spéciales américaines, la présence du constructeur PZL Mielec avec son MC-145B Wily Coyote. En effet, associé avec Sierra Nevada, la société Polonaise propose une version de surveillance armée basée sur son M-28 SkyTruck, déjà déployé . Les essais de compatibilité devraient avoir lieu courant juillet 2021 pour un résultat en 2022. Le montant de ce contrat est supérieur à 100 millions de dollars.

Le mariage de la carpe et du lapin

Ce programme vise à fournir un appareil peu coûteux et simple d’utilisation au profit des forces spéciales. Robuste et endurant, cet appareil multi-missions devra pouvoir effectuer du CAS (Close Air Support), des évacuations médicales (EVAMED) ainsi que de l’ISR dans des environnements peu contestés, mais difficiles d’accès. Les concurrents du MC-145B sont le MC-208, un Cessna Caravan ISR armé et modifié par MAG qui s'est exporté aux EAU, mais surtout les avions de combat légers comme l’Air Tractor 802, le Leidos Bronco II (en fait l'AHRLAC du Sud-Africain Paramount), et l’AT-6 Wolverine, qui sont d'avantage dédiés aux frappes de précision.

Queue de peloton

Appareil STOL (Short Take-Off Landing), le MC-145B décolle et atterrit sur moins de 300 mètres avec sa charge complète, soit 2300 kilos. Il peut rester en l’air plus de 6 heures et franchir 1980 kilomètres. A partir de 2007, l'Air Force Special Operations Command a commencé à percevoir une quinzaine de M-28 remotorisés avec des PT6A-65B. Cette variante baptisée C-145A a été déployée au sein du 318e AFSOC pour les opérations d'infiltrations clandestines, et au sein des 6e et 711e AFSOS pour le support et la formation des armées étrangères. Son adaptation au profit du besoin exprimé par les américains ne devrait pas poser de problèmes puisqu’il est aujourd’hui utilisé par la "Lotnictwo Marynarki Wojennej" pour des missions ISR et par les forces Jordaniennes pour des missions SIGINT. Les variantes M-28B 1R/1RM ont d’ailleurs la capacité d’emporter un boule EO/IR et d’intégrer aisément un radar. L’ajout de missiles sous les ailes ne devrait pas non plus poser de difficultés majeures, à l’image des MC-208. Pour autant PZL est loin d'être favori car le parc des C-145A a été mis sous cocon par les américains dés 2015, avant qu'une partie ne soit offerte à l'Estonie, au Costa-Rica, et au Kenya. Le Bronco II ne serait pas non en "pole position" pour des raisons de "compliance". En effet les liens du pdg de Paramount, Ivor Ichikowitz, avec des sociétés de sécurité privées aux méthodes expéditives, inquiéteraient l'administration démocrate.

Pour en savoir plus sur les avions légers d'attaque et de renseignement vous pouvez vous reporter à notre numéro 2734 publié le 7 mai dernier.