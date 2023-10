Le pôle normand NAE lance sa plateforme fabrication additive polymères

Mobiliser sur l'intérêt de la fabrication additive polymères

La création de la plateforme Fabrication Additive Normandie Polymères est née d’un constat : "si la fabrication additive a déjà fait ses preuves pour fonctionnaliser les matériaux, accélérer les temps de développement et renforcer l’agilité dans la conception et la production, il reste encore des efforts à faire sur la sensibilisation des acteurs afin de montrer les capacités et l’intérêt d’une telle technologie pour leurs produits ou process", souligne-t-on du côté du pôle NAE. L'ambition est de "développer l’appropriation de ce procédé de fabrication innovant par un plus grand nombre d’entreprises et de sensibiliser les jeunes à la fabrication additive pour former les compétences de demain. Issue des plateformes Arkema et Francofil, elle réunit déjà des expertises et des moyens mutualisés".

Start-up, industriels, chercheurs, jeunes et enseignants

Subventionnée par la Région Normandie au titre du dispositif « Projets collaboratifs » et cofinancée par le Fonds Européen de Développement Régional, cette plateforme a pour ambition de développer un outil d’innovation et de compétitivité au service des acteurs normands : enseignants, étudiants, chercheurs, start-up et industriels, pour développer l’appropriation de ce procédé de fabrication innovant. Ils auront accès à ces moyens mutualisés, des expertises de pointe ainsi qu’à des études de faisabilité.

Plus de 20 projets de recherche identifiés

La plateforme réunit plusieurs partenaires du territoire : Arkema, CESI, 3 D&G, Demgy, Francofil, INSA Rouen Normandie (GPM), MSC Scanning, NAE, NES 3D et Polyvia Formation. Plus de 20 projets de recherche ont d’ores et déjà été identifiés et vont être financés dans 4 thématiques qui constituent les verrous technologiques à lever : matières premières / produit, robustesse des procédés, opération de finition et recyclage /cycle de vie.