Le point d'inflexion de la main d'oeuvre dans l'industrie aérospatiale et de défense

Le nombre croissant de personnes qui quittent l'industrie menace cette croissance

À l'aube de l'année 2024, l'avenir de l'industrie A&D n'a jamais été aussi radieux. Bientôt, les gens traverseront les villes à bord de véhicules de mobilité aérienne urbaine, des avions durables dotés de cellules et de systèmes de propulsion plus efficaces réduiront la quantité de CO2 rejetée dans l'atmosphère, et dans l'espace, une nouvelle industrie du tourisme commercial verra le jour et des humains poseront le pied sur Mars pour la première fois. L'aérospatiale a de nombreuses raisons d'être enthousiaste en ce moment.

Mais il y a un problème majeur. L'industrie aérospatiale investit beaucoup plus d'argent qu'elle ne dispose de personnel pour le dépenser. Pour la première fois depuis plus de trente ans, tous les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, du commercial à l'espace, connaissent simultanément une croissance significative, défiant le traditionnel yin et yang entre les croissances sectorielles qui a dominé l'industrie dans le passé. Cependant, le nombre croissant de personnes qui quittent l'industrie menace cette croissance.

Selon une étude PWC/AIA sur la main-d'œuvre, "Plus de 29 % de la main-d'œuvre du secteur a plus de 55 ans, ce qui crée des vagues de départs à la retraite qui dureront de 10 à 20 ans. Ces départs à la retraite créeront un déficit de 3,5 millions de travailleurs d'ici à 2026, ce qui augmentera la pression à l'embauche sur un marché déjà compétitif". EY-Parthenon prévoit que d'ici 2030, un emploi d'ingénieur A&D sur cinq ne sera pas pourvu.

L'industrie A&D est arrivée à un point d'inflexion. Pour que cette industrie continue à prospérer et à croître, il faut remédier à cette pénurie de main-d'œuvre. Nombreux sont ceux qui concentrent leur attention sur le recrutement d'un plus grand nombre d'étudiants dans les programmes STEM dans l'espoir d'attirer et de retenir des travailleurs qualifiés, ce qui est important, mais les programmes d'éducation et de rétention des travailleurs ne résoudront pas le problème à eux seuls. La clé pour résoudre le problème de la main-d'œuvre en A&D est la transformation numérique et l'adoption de nouvelles méthodes pour concevoir, construire et soutenir les produits qui multiplieront l'impact des travailleurs existants.

Le parcours de la transformation numérique

La transformation numérique n'est pas une idée nouvelle pour les entreprises d'A&D. Celle-ci a mis en œuvre de nombreuses formes de transformation numérique au cours des deux dernières décennies, prenant ainsi une longueur d'avance sur les autres industries. Toutefois, cette transformation n'a été ni assez rapide ni assez poussée pour résoudre les problèmes de main-d'œuvre de l'industrie de l'A&D.

La transformation numérique est un voyage, pas une destination. Siemens a mis au point un cadre de maturité de la transformation numérique en cinq étapes pour guider les entreprises dans la numérisation de leurs processus d'ingénierie. Les entreprises peuvent utiliser ce cadre pour évaluer leur progression vers la maturité et déterminer la prochaine étape de leur parcours numérique. La maturité de la transformation numérique aidera les entreprises d'A&D à passer d'une entreprise basée sur des documents à une entreprise en boucle fermée entièrement numérisée et optimisée, tout en surmontant leurs problèmes de main-d'œuvre.

Les cinq étapes de ce cadre sont décrites ci-dessous.

La configuration est la transition initiale d'un flux de travail basé sur des documents à un flux de travail basé sur des modèles. Il s'agit de gérer la création, la modification et l'archivage de toutes les informations relatives à un produit, en stockant les données en lieu sûr afin qu'elles puissent être retrouvées et réutilisées à n'importe quel moment du cycle de vie du produit. C'est ce que l'on appelle la gestion des données produit (Product data management PDM).

La connexion est l'étape suivante, qui permet de relier les données produit multi-domaines tout au long du cycle de vie du produit. Cela permet d'améliorer la traçabilité depuis les exigences jusqu'à la conception, la vérification/certification, la fabrication, l'assistance et enfin l'élimination. La connexion implique également la création de modèles de données communs qui permettent le flux de données produit à travers les différents domaines d'ingénierie, les outils et les bases de données, permettant ainsi une source de vérité faisant autorité pour un produit. De nombreuses entreprises d'A&D considèrent cette étape comme la fin de leur parcours de transformation numérique, mais s'arrêter à ce stade n'offre qu'un retour sur investissement limité. Pour tirer le meilleur parti de la maturité de la transformation numérique, les entreprises doivent aller plus loin.

L'automatisation est au cœur de la transformation numérique, libérant les humains des tâches coûteuses et fastidieuses pour leur permettre de se concentrer sur le travail qui compte vraiment. Elle peut être divisée en deux phases, la première consistant à automatiser les tâches banales (celles que les humains ne veulent pas faire), et la seconde à automatiser les tâches complexes (celles que l'on pensait que seuls les humains pouvaient faire). L'automatisation s'appuie sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique (IA/ML) pour réaliser ces tâches, mais l'objectif n'est pas de remplacer les ingénieurs. L'objectif est plutôt de faciliter l'environnement de travail des ingénieurs et de leur permettre de consacrer leurs efforts aux tâches les plus importantes du processus d'ingénierie, en créant une méthode innovante d'ingénierie aérospatiale qui profite aux employés et attire de nouvelles recrues.

La conception générative est un processus multi-domaines qui s'appuie sur l'IA/ML pour créer automatiquement une à plusieurs alternatives de conception. Ce processus commence par la création, des ingénieurs, d'une série d'invites décrivant un ensemble de paramètres souhaités et se termine par la génération automatique d'artefacts de conception détaillés. Il faudra un certain temps avant que la conception générative puisse être réalisée à l'échelle d'un avion entier, mais des avancées ont déjà été réalisées pour générer des pièces et des systèmes individuels. En outre, une fois qu'une conception peut être générée automatiquement, de nombreuses alternatives de conception peuvent également être générées automatiquement.

L'optimisation en boucle fermée évalue automatiquement ces alternatives de conception par rapport à un ensemble d'indicateurs de performance clés, ajuste les objectifs de conception et relance le processus de conception générative pour créer une conception améliorée. Ce processus est répété en testant des prototypes virtuels très réalistes (jumeaux numériques) jusqu'à ce que le produit souhaité soit optimisé au plus haut niveau, plutôt que d'avoir chaque système individuel sous-optimisé indépendamment les uns des autres. Il peut en résulter des centaines, voire des milliers d'itérations, dont les meilleures sont présentées aux ingénieurs pour validation finale. L'optimisation en boucle fermée élimine automatiquement les erreurs des itérations de conception défectueuses pour l'ingénieur et présente l'avantage supplémentaire de réduire la nécessité de construire ou de valider des prototypes physiques.

Un voyage numérique vers un avenir meilleur

Le secteur de l'A&D se trouve à un point d'inflexion. Les entreprises continuent de rechercher davantage de travailleurs pour concevoir et fabriquer leurs produits, mais elles ne trouveront jamais tous les travailleurs dont elles ont besoin. Les entreprises qui réussissent doivent trouver des moyens de multiplier l'impact des travailleurs qu'elles ont, et la transformation numérique est la clé de ce succès.

Il est essentiel pour les entreprises de savoir où elles en sont dans leur parcours de transformation numérique. Sont-elles déjà bien avancées ou n'en sont-elles qu'au début ? Les cinq étapes de la maturité de la transformation numérique aident les entreprises à comprendre où elles se situent et les guident pour franchir les étapes suivantes.

L'essentiel n'est pas d'arriver au bout mais de passer à l'étape suivante. Les outils logiciels actuels nous permettent de connecter et de configurer les données comme jamais auparavant, et comme la technologie de l'IA continue de s'améliorer, les entreprises peuvent automatiser des processus de plus en plus complexes, jetant les bases d'une conception générative et d'une optimisation en boucle fermée en aval. En suivant ces étapes, l'industrie A&D peut naviguer avec succès vers un avenir meilleur que nous savons possible.